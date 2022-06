Des soupçons d'agression sexuelle dans une école près de Poitiers, les parents dénoncent une forme d'omerta

C'est à la sortie des classes, en discutant avec les autres parents de l'école privée Notre-Dame de Saint-Benoît, près de Poitiers, que cette maman apprend qu'un élève aurait agressé sa fille. Une fois rentrée à la maison, elle lui pose des questions. Et sa fille lâche tout, d'un coup. "Elle m'a dit qu'il l'avait emmenée de force dans les toilettes", explique la maman. "Il lui a fait des bisous sur la joue, sur la bouche. Ensuite, il lui a retiré sa culotte et il lui a fait des bisous sur son sexe. Et là, elle me dit 'c'était un secret avec la maîtresse, il fallait que je me taise et c'était chut'". Plusieurs parents témoignent au micro de France Bleu Poitou, jeudi 30 juin, pour dénoncer une forme d'omerta dans cette école privée catholique, dont le directeur a été agressé par le père de cette élève victime d'attouchements début juin.

C'est lors d'un entretien à propos de ces faits que l'agression a lieu. "J'ai tout restitué au directeur, et à partir de là il minimise en me disant que de toute façon ce sont des choses qui arrivent très fréquemment à l'école, que l'enfant concerné n'a parlé que de bisous. En gros, que ce sont des histoires d'amourettes", raconte la mère, qui est venue au rendez-vous avec son ex-compagnon. C'est à ce moment-là que ce dernier plaque le directeur contre le mur. La police intervient, une plainte est déposée contre lui.

Des enfants "broyés"

Mais la mère aussi veut saisir la justice contre l'école. "Je ne sais pas ce qui aurait pu être mis en place, je n'en sais rien du tout. Je me dis juste qu'étant donné qu'on paie cette école, ils doivent veiller à la sécurité de nos enfants, tout simplement. Qu'ils se remettent sérieusement en question sur leur mode de fonctionnement." Cette mère d'élève a d'ores et déjà envoyé un courrier au procureur et au rectorat. Ni la direction de l'établissement, ni le rectorat n'ont souhaité répondre à nos sollicitations, précisant vouloir laisser la justice "faire son travail". En tout cas, pour la rentrée, le choix est fait : la petite fille sera scolarisée dans le public.

"C'est facile de dire que c'était un différend entre élèves mais ça n'en était pas un", continue la mère. "C'est un différend d'une non-écoute par rapport à des faits graves et des mensonges. Par dépit, on se rend compte que toute l'année, des faits ont été relatés mais que jamais rien n'a été fait", affirme-t-elle. "Il y a toujours eu le même discours. On nous disait qu'il n'y avait rien, qu'ils faisaient tout ce qu'il faut. Ils ont minimisé des faits qui ont vraiment broyé les enfants, qui ne vont pas bien et sont suivis par des psys. On ne peut pas laisser les choses comme ça."

Des méthodes pédagogiques choquantes

Trois autres mères, qui ont toutes déscolarisé leurs enfants, prennent aussi la parole, pour dénoncer ce qu'elles qualifient de "dissimulation" de plusieurs faits de harcèlements et de violences de la part d'un élève de la classe de CP, le même soupçonné d'attouchements sur la petite fille. Elles ne s'étaient jamais parlé pendant l'année scolaire et pourtant, début juin, elles se retrouvent par hasard sur le parking de l'école et vident tour à tour leur sac. "On ne pouvait pas tout dire", assure l'une des femmes, dont le fils s'est plusieurs fois fait frapper par l'élève en question. "Il me disait qu'il l'embêtait, qu'il le frappait, mais il avait l'impression qu'il n'avait pas le droit de m'en parler. Et puis pendant les vacances, il rabâchait le prénom de l'élève..."

Ces mères pointent aussi du doigt un climat de secret, qui révèle des méthodes pédagogiques très limites. "Un jour, ma fille est rentrée de l'école en me racontant qu'ils avaient appris une nouvelle chanson. Elle commence à me la chanter en disant 'un jour dans sa cabane, un tout petit negro jouait de la guitare'", explique une autre mère. "Je vous avoue que j'ai été un petit peu surprise." Elle et quatre autres parents ont décidé de retirer leurs enfants de cette classe. "On se rend compte que ce sont des enfants qui ont peur", complète une autre femme. "Ils n'ont aucune spontanéité, ils n'ont pas spécialement travaillé, ça les a complètement dégoûtés."

Toutes ces mères ont écrit au diocèse, qui gère l'enseignement catholique. Il dit comprendre l'inquiétude des parents mais affirme soutenir la direction de l'établissement. "Je suis en désaccord avec eux sur l'analyse", explique Bernard Roux, le directeur diocésain. "On ne traite pas le sujet à la légère, il y a peut-être un écart entre se croire entendu et espérer que tout ce que proposent les parents soit mis en place."