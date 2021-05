Langues régionales : des milliers de défenseurs du breton attendus à Guingamp ce samedi

C'est une mobilisation véritablement massive qui devrait avoir lieu cet après-midi partout en France. Des milliers de défenseurs des langues régionales se réunissent pour défendre l'apprentissage, notamment l'enseignement immersif, du breton, de l'occitan ou du corse. Des rassemblements sont prévus à Bayonne, Albi ou Perpignan. Chez nous, en Bretagne, les manifestants sont attendus dès 13 heures 30 près de la gare de Guingamp. Plus d'une trentaine d'associations et de partis politiques appellent à la mobilisation.

Cette manifestation survient après la censure partielle de la loi Molac sur les langues régionales par le Conseil constitutionnel qui en a censuré deux articles. Les articles 4 et 9 autorisaient respectivement l'enseignement immersif dans le public et les signes diacritiques dans l'état-civil. La loi a d'ailleurs été publiée au Journal Officiel sans espoir de repasser devant le Parlement. Aujourd'hui, les associations et les réseaux d'éducation comme Diwan craignent pour l'avenir même de leur méthode d'enseignement immersive, de peur qu'elle soit devenue dorénavant anticonstitutionnelle. Désormais, les défenseurs des langues régionales espèrent une révision de la Constitution.

