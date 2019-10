Des montres podomètres pour les élèves de Guingamp

Guingamp, France

La mairie de Guingamp offre des montres podomètres aux élèves de CM1 et CM2 de la ville, pour les encourager à bouger plus, à être moins sédentaire, à quitter le canapé... "Pas des montres connectées", explique tout de suite le maire, Philippe Le Goff : "Ce sont des montres podomètres pour quantifier l'activité quotidienne et que les enfants s'emparent de la problématique de la sédentarité. Ce sont des montres connectées au corps, pas à un ordinateur ou un réseau."

"Aujourd'hui on est plus sédentaire, les enfants aussi"

La Fédération française de cardiologie affirme que les performances sportives des jeunes sont en chute libre. En 1971, il fallait trois minutes aux adolescents pour parcourir 800 mètres. Aujourd’hui, c'est quatre minutes. Ils courent moins vite, mais aussi moins longtemps, rappelle la FFC. "Aujourd'hui, on est beaucoup plus sédentaires, les enfants aussi", rappelle le maire, qui est aussi professeur de sports. "On mange de manière beaucoup plus riche. On voit qu'il y a 20% de personnes en surpoids donc il faut s'approprier ça en terme de santé publique. Les performances sportives diminuent aussi. C'est une question de santé publique, au delà de la question de la performance. Il est donc essentiel de faire que nos jeunes remuent à nouveau."

Une porte d'entrée intéressante et ludique pour l'éducation à la santé

"L'objectif est de faire un travail avec les enseignants pour qu'ils puissent avoir des _indicateurs pour voir leur activité au quotidien_. Et ça permet de faire une relation avec l'alimentation. C'est une porte d'entrée intéressante et ludique pour l'éducation à la santé."

Mais les enfants ne risquent-ils pas de toujours avoir l’œil à leur montre-podomètre? " Cela ne reste qu'un objet, ludique. Pour beaucoup d'enfants, c'est leur première montre. Et chacun en fera l'usage qu'il voudra. L'objectif c'est aussi que les enfants _puissent en parler à leurs parents_, à leurs frères et sœurs, et que chacun se pose des questions sur son mode de vie."