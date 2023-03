PHOTOS - Des moutons et des tracteurs pour s'opposer à la fermeture d'une classe à La Salvetat-sur-Agout

Le monde agricole et les élus des hauts cantons héraultais se mobilisent ce lundi à La Salvetat-sur-Agout pour s'opposer à la fermeture d'une classe en septembre prochain. Les premiers tracteurs sont arrivés devant l'école peu avant 8h bloquant ainsi l'accès au parking de cet établissement qui compte quatre classes. L'une d'elle est menacée de fermeture en raison d'un déficit d'élèves.

Les cinq engins agricoles vont rester sur place toute la journée. Il n'est pas exclu que certains y passent la nuit. Les parents d'élèves sont déterminés. Ils le sont encore plus depuis leur entretien il y a tout juste une semaine avec l'inspecteur académique de l'Hérault qui a maintenu sa décision.

"Nos enfants ne sont pas des montons, arrêtons de les compter"

Dans le village, la manifestation ne passe pas inaperçue car dès 6h de très nombreuses pancartes ont été affichées un peu partout avec le même message : "Non à la fermeture de la classe". Devant l'école, il y a les mêmes messages. Un cercueil en bois, mais aussi quatorze moutons sont présents. C'est exactement le nombre d'enfants de CM2 qui vont quitter l'établissement en juin prochain pour se rendre en 6e.

"Cette fermeture de classe n'est pas justifiée." - Francis Cros, maire de la Salvetat-sur-Agout

Le maire de La Salvetat-sur-Agout, qui a pris la parole devant l'établissement, a reçu le soutien de très nombreux élus de communes proches, comme celui de Fraisse-sur-Agout, ou encore Pierre Polard, le maire de Capestang, ardent défenseur du service public en zone rurale et montagnarde.

"Les spécificités des territoires ruraux et de montagnes ne se traduisent pas, par des tableaux Excel et des ratios", déplore Pierre Polard qui est aussi représentant de l'Association des maires de l'Hérault.

Les enfants scandent ensemble "non à la fermeture d'une classe"

De nombreux habitants ont fait fait le déplacement ce lundi matin. Les drapeaux de syndicats d'enseignants flottent au milieu des 200 opposants à la fermeture de la classe. Les parents d'élèves comptent ne pas en rester là. Poursuivre ou pas le mouvement ? Sous quelle forme ? Pourquoi ne pas revenir ce mardi ? Toute la semaine si besoin pour ne rien lâcher ! La décision n'a pas encore été prise. Car ici chacun sait qu'une ouverture de classe est plus compliquée à obtenir qu'une fermeture.

Dorothée, une maman, l'assure : "On ne lâchera rien. C'est pour l'école, c'est pour nos enfants, c'est pour le village. Honnêtement, si on ne se bat pas pour ça, on se bat pour quoi ?" On est dans une zone de montagne, zone rurale [...] si on veut que les gens souhaitent s'installer chez nous, faut leur donner envie de s'installer [...] On est déterminés".

"On souhaite conserver l'école au village et le maximum de classes pour nos enfants qu'ils soient le mieux possible", explique Benoit, qui est agriculteur. L'école c'est la base du village et on tient à notre village. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enfants donc il n'y a plus de village à la fin."

Le suppléant de Stéphanie Galzy est arrivé dès 8h. La députée du Rassemblement national n'a pas pu être présente en raison du vote des motions de censure à l'Assemblée nationale ce lundi après-midi. Le président du conseil départemental de l'Hérault était lui aussi absent, mais Kleber Mesquida avait déjà apporté, au préalable, tout son soutien.

Ce mouvement est très soutenu par la population. Une pétition a été signée par 800 personnes. Ce qui n'est pas rien dans ce petit village d'un millier d'habitants.