Des Niçois de tout âge se prêtent à l'exercice de la dictée occitane

"Bessai que, quora l'ai tornada..." Pour cette 20ème édition de la dictée niçoise, c'est l'auteur Roger Gilli, 75 ans, qui a lu un de ses textes ce samedi au cœur du très bel amphithéâtre du Centre universitaire méditerranéen à Nice.

Un cadre presque solennel, pour un événement qui pour la première fois était organisé par la Ville, en partenariat avec les associations. "On a notre langue, notre culture, notre tradition en commun, c'est ça qui fait une identité, déclare Jean-Luc Gagliolo, adjoint au maire de Nice chargé notamment de l'Identité Niçoise. C'est un beau moment de rassemblement et c'est assez positif dans la période que nous traversons."

La langue est vivante, et on espère la garder vivante!

Plus de 150 Niçois de 7 à 87 ans se sont prêtés à l'exercice de la dictée en nissart, qu'on parle à Nice et dans les communes voisines. Un bonheur pour Jean-Pierre Spies, président de l'Institut d'études occitanes dans les Alpes-Maritimes. "Il y a les anciens, évidemment, qui parlent la langue (...) mais il y a aussi du renouvellement, note-t-il. Grâce à l'enseignement, pour lequel on aimerait plus de capacité, et grâce aux jeunes qui apprennent la langue. On fait de l'édition, des chansons, de la poésie : la langue est vivante, et on espère la garder vivante!"

Parmi ces jeunes, Malia, 9 ans, qui apprend le niçois à l'école depuis deux ans à peine, mais qui a déjà de solides bases. "En fait, ma famille parle déjà un peu niçois, on est tous originaires de Nice" raconte Malia, qui assure que désormais, dans la famille, c'est elle la meilleure ! Roger Gilli est amusé, et surtout heureux, de voir écoliers, collégiens et lycéens prendre place pour la dictée. "Moi, je suis né dedans, j'ai toujours entendu cette langue (...) je suis très heureux de voir autant de jeunes, dans ce cadre magnifique" confie l'auteur de "Carriera sotrana" qui explique s'être mis au niçois écrit une fois à la retraite. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre !