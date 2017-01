Des parents creusois en colère contre le non remplacement des instituteurs-trices dans les écoles

Sur l'année 2016, plus de 430 journées de classe n'ont pas pu être données en Creuse, par manque de professeurs remplaçants. Une situation dénoncée par les parents d'élèves samedi 7 janvier 2017. Pour les syndicats, nommer 10 enseignants remplaçants en Creuse permettrait de stopper l’hémorragie.

Ils sont une quarantaine a braver le froid de la place Varillas à Guéret. Ce samedi 7 janvier 2017, les parents d'élèves piqué la colle et les ciseaux de leurs enfants pour créer des pancartes. Des pancartes réclamant plus de postes de remplaçants pour leurs enfants. En 2016, les syndicats ont relevé plus de 430 journées de cours non remplacés. Alors certes les élèves ne sont pas laissés seuls dans leurs classes, ils sont répartis dans les autres classes de leur école. Mais ce non remplacement des enseignants malade ou en formation, tout le monde en pâti. Les élèves en premier, les enseignants bien sur et les parents qui s'inquiètent du suivi de la scolarités des enfants.

Parents et syndicats d'enseignants ont peur pour l'avenir de l'école en Creuse © Radio France - Olivier CEYRAC

Dans certaines écoles, à Chatelus-Malvaleix par exemple, ces problèmes commencent dès la maternelle. La situation est remonté jusqu'au recteur de l'Académie de Limoges, venu visiter l'école en octobre 2016. Mais depuis la situation ne s'est pas arrangé. De la petite à la grande section de maternelle, la classe unique vit au rythme des remplacements de remplaçants. Pire, pendant 4 jours, la classe n'a pas eu d'instituteurs. Les élèves de maternelle ont donc été répartis vers les classes de primaires. Difficile à vivre pour les parents qui se posent des questions pour l'avenir de l'école.

Pourtant selon les syndicats il existe une solution

Chaque année en janvier, l'académie met en place un comité technique pour mieux répartir les postes de remplaçants. En 2016, il y avait 15 postes à répartir entre les 3 départements limousins. En Haute Vienne la situation était similaire à l'état de la Creuse cette année. Le directeur académique a tapé du point sur la table et a obtenus les 15 postes. Aujourd'hui, la Creuse aurait besoin de 10 postes supplémentaires. Mais ces 10 sont prévus sur l'ensemble de l'ancienne région. Les syndicats espèrent que la direction académique creusoise imite ses collègues haut viennois. Le verdict est attendu le 16 janvier prochain à Limoges. Les parents creusois ne s'interdisent pas le droit de se faire entendre ce jour là.