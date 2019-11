Des parents d’élèves à Marseille accusent la municipalité de faire de la discrimination

Marseille, France

Ce lundi, le conseil municipal de Marseille doit voter les nouveaux périmètres scolaires. Contrairement à ce qui avait été annoncé en 2016, l’école Ruffi dans le quartier d’Arenc au pied de la tour CMA-CGM ne quittera pas à la prochaine rentrée de septembre ses locaux préfabriqués. Pas question de transférer les 17 classes dans la toute nouvelle école Antoine de Ruffi construite à 350 mètres.

« C’est de la discrimination, s’indigne Leïla, une maman dont la fille est en CE2 à l’école Ruffi. Qui voudrait que ses enfants étudient l’hiver dans le froid ? Ici, le nouveau qui achète un appartement neuf à 230 000 euros pourra profiter de locaux superbes. Et à celui qui a un logement social, on dit : toi tu restes là ».

Une promesse faite en 2016

En février 2016, sur France Bleu Provence, après la chute d’un plafond, l’adjointe aux écoles avait en effet annoncé la construction d’une nouvelle école « à la place de » de cet établissement installé dans des bâtiments préfabriqués depuis 15 ans. Aujourd’hui, Danielle Casanova jure qu’elle n’a jamais promis que « les enfants iraient directement dans cette nouvelle école ».

Selon la municipalité de Marseille, les nouveaux périmètres scolaires ont été choisis par l’inspection académique des Bouches du Rhône. Celui du futur groupe scolaire correspond notamment au quartier des nouveaux et des futurs immeubles d’Arenc. « On avait proposé l’inverse nous, dit Alain Bureau, président du CIQ d’Arenc Villette. Il fallait que la nouvelle école soit l’officielle et que l’autre devienne une annexe. La population aurait mois le sentiment d’être rejetée ».

Le président du groupe PS Benoît Payan demande au maire de Marseille de retirer la délibération sur les nouveaux périmètres scolaires. Par ailleurs, lundi prochain, au conseil municipal, les élus communistes demanderont à Jean-Claude Gaudin de revenir sur sa décision et d’accueillir les élèves de l’école Ruffi dans le nouveau bâtiment. Le temps d’en construire un autre.