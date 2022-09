Des parents d'élèves attaquent l'Etat pour manque d'enseignants

Des dizaines de parents d'élèves attaquent l'Etat et mènent une action collective coordonnée contre l'Education Nationale, qui se montre défaillante à leurs yeux pour cause d'absences trop fréquentes des enseignants de leurs enfants.

Leur démarche baptisée #onveutdesprofs consiste en des "recours individuels conjoints". Ils ont fait appel à une avocate spécialiste des contentieux de masse et qui considère l’accès à l’apprentissage comme un devoir, inscrit dans la Constitution, et non pas un droit.

127 dossiers, issus de toute la France, dont 78 rien que pour la région parisienne, d'où l'action est partie en mai dernier, doivent être déposés ce jeudi devant le Ministère de l'Education Nationale ainsi que devant les tribunaux administratifs.

Ces parents d'élèves ont fait les comptes ; ils dressent une comptabilité édifiante : l'équivalent de sept semaines sans cours, pour la fille de Cléa en CE1, à Montreuil (93), l'an dernier. "C'est l'équivalent d'une période entière entre deux vacances scolaires !

On nous fait de beaux discours mais les ministres successifs, le gouvernement, les recteurs d'académie ne se rendent pas compte de ce que ça représente de ne pas avoir cours l'équivalent d'une journée par semaine. Ils ont un emploi du temps qui ressemble à un gruyère suisse, et ce n'est pas très surprenant si de plus en plus de parents mettent leurs enfants dans le privé. Et d'ailleurs je me demande si ce n'est pas le but du jeu, de privatiser l'Education nationale" interroge Cléa.

Nous défendons l'école publique mais nos enfants en pâtissent

Il y a des enfants qui sont déjà, en CE1, en difficultés scolaires. Le fait de ne pas avoir d'enseignants, d'être répartis dans les classes" contribue à "les mettre encore plus en échec. Nous défendons l'école publique parce qu'on estime que c'est important, du point de vue de la mixité. Mais au final on se rend compte que nos enfants en pâtissent" explique cette maman.

Verena, elle, est la mère d'une enfant qui était en 6è l'an dernier, à Bagnolet, et qui n'a pas eu cours d'anglais durant deux mois, ni de cours d'histoire géo durant huit mois : "le premiers cours d'histoire-géo qu'elle a eu dans l'année était début mai !". Elle a calculé un manque de 20% d'heure de cours en moyenne, et pas seulement à cause du manque de professeurs : "il n'y a pas cours parce qu'il y a le brevet blanc des troisièmes, ou parce qu'il y a des entretiens individuels, ou encore parce qu'il a la journée de formation des enseignants... c'est absolument lunaire ce qu'il se passe !".

On est obligé de faire des opérations coups de poing pour se faire entendre

20% de cours en moins, c'est aussi le calcul de Frédéric, père d'un enfant qui était en 5è, dans le 18è arrondissement. Il n'a donc pas hésité à participer à cette plainte collective. "Quand on paie nos impôts, et que par conviction on met nos enfants dans l'école de la République, mais qu'en face, il n'y a pas d'enseignants pour assurer une scolarité sereine, pour reprendre le terme du ministre", ajoute Frédéric non sans ironie, "il arrive un moment où l'on est obligé de prendre le taureau par les cornes et de faire des opérations coups de poing pour se faire entendre'".

Frédéric met également en doute l'affirmation du ministre Pap Ndiaye qui a assuré que cette nouvelle année scolaire s'annonçait sous de meilleurs hospices : "Il manque déjà deux enseignants, dans l'établissement de mon fils" déplore-t'il.

L'avocate Joyce Pitcher, réputée pour les actions collectives qu'elle a l'habitude de mener, a reçu plusieurs centaines de dossiers, émanant de la France entière, y compris des trois académies franciliennes. Aucune n'est épargnée par le manque d'enseignant. Elle dépose ce jeudi 127 dossiers auprès de l'Education Nationale et des rectorats d'académie. Deux tiers de ces dossiers concernent des familles en Ile-de-France.