Des parents d'élèves bloquent l'école de la Cabucelle à Marseille pour réclamer un traitement contre les punaises de lit

Marseille, France

"J'ai été voir sur internet, ça se niche partout cette bestiole". Aldo est un papa inquiet, et en colère : "ils n'ont traité que les classes dans lesquelles un chien renifleur avait détecté la présence des punaises de lit, ça ne suffit pas, il faut traiter toute l'école, quitte à la fermer plusieurs jours".

Des parents qui redoute une prolifération générale

La crainte des parents c'est une invasion totale : "On surveille nos enfants pour voir si ils ne sont pas piqués, et on a peur qu'ils en ramènent à la maison. _Comment je fais si mon domicile est infecté_? il faut jeter les meubles et faire venir une société spécialisée, je n'ai pas les moyens de payer" s'exclame Rislaine, maman d'une petite fille de 4 ans.

Un traitement partiel de l'école

Certains parent ont été affolés par les combinaisons que portent les enseignants et les "tatas" à la cantine : "eux sont protégées, mais pas nos enfants !" dénonce Karine.

La mairie dit avoir fait le nécessaire, en ayant désinfecté et fermé une classe mais aussi en ayant traité le matériel de classe à l'aide de congélateurs. L'inspection académique s'est déplacée vendredi, mais c'est insuffisant pour les parent qui veulent bloquer l'école ce lundi matin.