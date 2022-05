Des parents d'élèves cherchent eux-mêmes un professeur d'anglais au collège Le-Corre à Cherbourg-en-Cotentin

122 collégiens cherbourgeois n'ont plus de cours d'anglais depuis deux mois et demi, à cause du non-remplacement de leur professeur absent.

A la recherche d'un professeur d'anglais. L'annonce n'émane pas de l'Education nationale, mais de parents, excédés par le non-remplacement d'un enseignant. Depuis le 15 mars, un tiers des élèves du collège Raymond-Le-Corre, à Equeurdreville (Cherbourg-en-Cotentin) n'ont plus cours d'anglais. La FCPE a donc lancé un appel à candidatures pour trouver un remplaçant.

122 collégiens privés de 30 heures d'anglais

"On ne peut pas laisser nos élèves comme ça, sans cours", explique Caroline Aliane, représentante de la FCPE du collège. Cinq classes de 4e et de 3e sont concernées. "Chacune va avoir 30 heures de cours en moins, c'est énorme ! Les 4e vont prendre du retard dans leurs apprentissages et les 3e n'auront pas de note au troisième trimestre, ce qui pose problème pour ceux qui veulent postuler aux classes Euro au lycée où la sélection se fait sur dossier", regrette-t-elle.

Le rectorat n'a pas les moyens d'affecter des remplaçants - Caroline Aliane, FCPE

Si ce professeur absent n'est pas remplacé, ce n'est pas la faute du collège. "Le rectorat n'a pas les moyens d'affecter des remplaçants, car le ministère a supprimé tellement de postes ces dernières années que les brigades de remplacement sont en voie de disparition", soupire la représentante des parents d'élèves. "On trouve ça particulièrement inquiétant." L'arrêt maladie du professeur est censé se terminer le 2 juin, mais pourrait se poursuivre.

Cinq candidatures reçues par les parents d'élèves

Après avoir envoyé un courrier au rectorat et à la DSDEN de la Manche le 12 mai dernier, sans réponse, les parents d'élèves ont alors l'idée de chercher eux-mêmes un remplaçant. Ils lancent un appel à candidatures via les médias et les réseaux sociaux, pour trouver une personne compétente. "A un moment, il faut trouver une solution. Si le rectorat ne peut rien faire, nous, on cherche à sa place."

La FCPE a ainsi reçu cinq candidatures, qu'elle a envoyées au rectorat. Les parents espèrent maintenant qu'un des candidats donnera bientôt cours à leurs enfants. Contactés ce mercredi 25 mai, le rectorat et la DSDEN n'ont pas répondu à nos sollicitations.