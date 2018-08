Arudy, France

LCT PAP+SON Orientation Arudy La grogne d'une poignée de parent d'elevees du college d'Arudy avant cette rentrée des classes... 5 collégeins de 3 eme ont fait des voeux pour aller dans un autre établissement que celui de leur secteur, le lycée Supervielle à Oloron... Ils voulaient aller faire une seconde science de l'ingénieur et création innovation technologique aux lycées de Chéraute ou Saint Cricq à pau... Aucun des 5 n'a été exaucer a la fin de la troisieme Daniel Corsand Du coup cette mere d'éleve a le sentiment que le fait d'etre dans une vallée est un vrai handicap... Nous allons poser la question a Pierre barriere, linspecteur d'acadméie est l'invité du journal de 8 heures... et c'est le motif invoqué qui les fait rager... Cette année, le critere géographique entre en ligne de compte... On donne la priorité au eleve handicapé ou malade... Puis les boursier, la fratrie, (si un frere ou une soeur est déhà dans le lycée demandé... et vient ensuite la proximité géographique, avant les résultats scolaire... Un des 5 eleves en question a pourtant 18 et demi de moyenne... L'éloignement est donc un critere, alors que les deux étabilssement on des internats... C'est vrai que c'est difficile a comprendre...