Des parents d'élèves d'une école de Rumilly lancent une pétition contre le port du masque obligatoire

En Haute-Savoie, des parents demandent un assouplissement du port du masque pour les plus jeunes. Plusieurs pétitions ont été lancées sur internet depuis le début du mois de novembre. L'une d'elle a déjà recueilli plus de 12 000 signatures. A Rumilly, ce sont des parents d'élèves qui se sont emparés du problème, et qui demandent "un assouplissement du port du masque à l'école élémentaire."

"Ils doivent le porter à leur bureau, à l'extérieur quand ils sont en récré... Donc si vous avez un gamin en garderie du matin jusqu'au soir, il se tape le masque 9 heures par jour", explique Lucie, une des mamans d'élèves à l'origine de cette pétition adressée à l'inspection académique, au maire de Rumilly ou encore à la directrice de l'école.

Difficultés de concentration et d'élocution

"On ne demande pas un non-port, mais simplement un assouplissement", enchaîne la mère de famille, qui dit avoir reçu le soutien d'environ 70 familles dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement. "On peut comprendre qu'ils le portent dans les lieux communs comme les escaliers, mais en classe quand ils sont seuls à leur bureau ça je ne comprends pas."

Selon plusieurs parents signataires de la pétition, le masque entraîne des difficultés de concentration, il ne facilite pas l'élocution des petits, qui en plus le tripotent toute la journée... Niveau hygiène, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. "En plus, on ne sait pas ce qu'il en est", ajoute Julien, qui a lui aussi signé la pétition. "En mars, on nous disait que les enfants étaient les plus contaminants, deux mois après ce n'était plus le cas au moment de reprendre l'école... et puis dans quelques années on nous dira 'Il ne fallait pas leur faire porter le masque.'"

ÉCOUTER - Julie, parent d'élèves et signataire de la pétition pour l'assouplissement du port du masque. Copier

La direction académique "applique le protocole"

"Depuis le début de la pandémie, on s'adapte aux connaissances qu'on a du virus et de sa propagation", répond Mireille Vincent, la directrice académique des services de l'éducation nationale en Haute Savoie. "Les assouplissements ne relèvent pas de ma compétence, ce qui relève de ma compétence, c'est la mise en œuvre du protocole, qui relève d'un décret", précise-t-elle. "Pendant la semaine de rentrée, nous avons accompagné, expliqué et je crois que la quasi-totalité des familles a compris ces dispositions."

Il s'agit, selon la directrice académique, de protéger à la fois les élèves mais aussi les enseignants, afin d'assurer "la continuité du service public" en continuant l'enseignement. "Tout l'enjeu, c'est que les enfants restent à l'école", conclut Mireille Vincent.

Durant notre reportage, des parents ont tenu à rappeler que tous les parents d'élèves de l'école Joseph Béard n'avaient pas signé la pétition, et que beaucoup étaient aussi en faveur du port du masque à l'école.