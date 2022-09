Des parents d'élèves de Bages et de Los Masos mobilisés contre les fermetures de classes

Des parents d'élèves de Bages et de Los Masos, s'étaient donné rendez-vous ce vendredi matin devant le DSDEN (Direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales), à Perpignan. Ils manifestent contre les menaces de fermetures de classes qui planent sur leurs écoles alors qu'une nouvelle carte scolaire devrait être établie dans la journée.

Nathalie Ventura est parent d'élèves à Bages. Elle a appris hier matin, en amenant sa fille à la rentrée, qu'une classe risquait de fermer. "C'est compliqué, il faut tout recommencer, les classes vont être surchargées. Je trouve pas que ce soit bien pour les enfants", s'inquiète-t-elle. Dans cette école de 285 élèves, la moyenne d'enfants par classe risque de frôler les 30 en cas de fermeture.

La qualité de travail risque d'être endommagée, selon les parents d'élèves présents ce matin, et c'est aussi une violence pour l'enseignant qui va devoir quitter l'établissement. "C'est très dur, l'enseignant arrive en ayant préparé son année, ses cours, et en fait, il risque de se retrouver du jour au lendemain dans une autre ville, à faire un nouveau cours, dans un autre niveau peut-être", s'indigne George Guardia, élu en charge des affaires scolaires à la mairie de Bages.

À Los Masos, des classes à triple niveau

Des parents d'élèves de Bages rejoint dans la matinée par des habitants de Los Masos. Là aussi, une classe risque de fermer, ce qui pousserait l'école à former des classes de triple niveau. Les deux filles de Cécile Cristol sont inscrites à cette école, elle a peur que cela altère la qualité de leur enseignement : "Cela veut dire que les maîtresses vont devoir re-préparer des cours, remanier le programme. On surcharge les classes et on baisse en qualité". Cécile, ainsi que d'autres parents d'élèves et les enseignants de l'école ont bloqué l'école de Los Masos ce matin, et ont lancé une pétition en ligne pour demander à l'Inspection académique de ne pas fermer cette classe.

La nouvelle carte scolaire devrait être présentée dans la journée.