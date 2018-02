Monteux, France

"Des profs pour nos enfants", voilà en substance le message qu'a souhaitait envoyé la trentaine de parents d'élèves réunis pour bloquer symboliquement l'entrée du collège Alphonse Silve ce vendredi matin à Monteux. Ils se sont mobilisés à l'appel de la FCPE, la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves de Monteux. Les enfants ont pu rentrer normalement dans l'établissement.

Quatre mois que ça dure

"Ce n'est que la deuxième fois depuis le début de l'année qu'ils ont cours de technologie", explique, désabusée, Ingrid, dont le fils est en 4ème dans l'établissement. "C'est inadmissible que l'Education nationale ne donne pas de prof de technologie", renchérit Philippe, lui aussi a un fils en 4ème.

Le rectorat assure qu'il cherche une solution. Le problème nous indique-t-on, c'est qu'il y a un vrai manque de profs de techno. Le poste est financé, les six heures de cours sont prévues, seulement l'administration n'a pas trouvé de personnel pour donner ces cours. En attendant, la principale du collège Frédérique Fiandino fait ce qu'elle peut : "En interne, les remplacements s'organisent depuis début janvier, explique-t-elle. Je suis en lien avec les services du rectorat qui sont en recherche active au près de Pôle Emploi".

Les remplacements, une solution provisoire

Pour l'instant certains professeurs de l'établissement accepte d'assurer quelques cours en heures supplémentaires. Mais la situation ne peut être que temporaire pour Julien Rozand, le président du conseil local des parents d'élèves de Monteux : "On remercie les enseignants, mais à l'heure actuelle on ne sait pas si le nombre d'heures supplémentaires va être augmenter par le rectorat, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'heures supplémentaires, il n'y aura plus de moyens financiers pour payer les professeurs volontaires".

Julien Rozand, représentant de la FCPE à Monteux : "Les services de l'Education Nationale sont totalement défaillants" Copier

Et les parents sont aussi inquiets pour le brevet. Certes les élèves ne sont qu'en 4ème, mais l'examen est dans un peu plus d'un an seulement, et la technologie fait partie de l'épreuve de sciences. "S'ils ont un zéro, ou même un cinq, ça fait baisser toute la moyenne, s'inquiète Ingrid. Et puis c'est aussi important pour le dossier, pour l'entrée en seconde", souligne la maman.

Si la situation n'est pas réglée, les parents d'élèves sont prêts à de nouvelles mobilisations, et envisagent même d'aller devant la justice, en portant plainte pour "manquement de l'éducation nationale à dispenser des heures obligatoires".