Pour des raisons de budget, de sécurité et d'effectifs, la mairie du Coteau dans le Roannais va fusionner ses deux groupes scolaires en 2019. Certains parents d'élèves font tout pour sauver le leur.

Le Coteau, France

Les parents d'élèves du groupe scolaire Les Plaines au Coteau se mobilisent depuis le mois de décembre. Depuis qu'ils ont appris que leur groupe scolaire fusionnera prochainement avec le deuxième de la commune, le groupe Charles Gallet situé à 800 mètres dans le quartier des Etines. Ils veulent garder leur école dans un quartier calme.

Pourquoi la mairie fusionne les écoles?

La mairie du Coteau a pris cette décision pour plusieurs raisons. D'abord, les effectifs baissent depuis des années. Les deux groupes scolaires de la commune accueillent au total près de 300 élèves, soit deux fois moins qu'il y a quelques années. Une partie des bâtiments est donc vide et chère à entretenir.

Le maire du Coteau Jean-Louis Desbenoit évoque ensuite un problème de sécurité. L'école des Plaines est en Pailleron : une structure en bois et métal qui s'embrase très vite en cas d'incendie. De fait, l'école a besoin à chaque rentrée d'une autorisation des pompiers pour ouvrir.

Enfin, le maire du Coteau ne cache pas l'argument budgétaire. En quelques années sa commune a perdu deux tiers de sa dotation de l'état, entretenir ces deux groupes scolaires devient financièrement compliqué.

Que veulent les parents d'élèves des Plaines ?

En décembre dernier certains parents d'élèves de l'école des Plaines ont créé l'association " Nos enfants, notre école, notre avenir". Ils ne veulent pas voir disparaître leur groupe scolaire et surtout, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à Charles Gallet.

Le site est, selon la présidente de l'association Emmanuelle Grimm, beaucoup trop chargé "le projet se trouve à côté d'un collège, d'un lycée professionnel et d'une crèche donc on a calculé ça fait entre 600 et 800 élèves au même endroit le matin, le soir, le midi. Au niveau de la circulation ça va être super compliqué".

Le calendrier?

Les travaux doivent commencer au mois de juillet, le nouveau groupe scolaire doit être prêt pour la rentrée 2019. Pendant les travaux, donc durant toute l'année scolaire 2018-2019 les élèves de Charles Gallet iront aux Plaines.

Une réunion publique est annoncée courant janvier par la mairie pour expliquer les travaux et rassurer les parents d'élèves.

Les travaux sont estimés à 3.5 millions d'euros, la mairie espère des subventions de l'Etat et de la Région.