Des parents d’élèves et des professeurs du collège du Val-de-Vire iront à l'Assemblée Nationale

Ils ne lâcheront pas ! Les parents d’élèves et les professeurs du collège du Val-de-Vire restent mobilisés. Ce mercredi 18 janvier, sept professeurs et trois parents d'élèves vont se rendre à l'Assemblée Nationale alors que le projet de fusion des collèges Val de Vire et Maupas a été voté par le conseil départemental du Calvados lundi 12 décembre 2022.

Sous l'impulsion du député Delaporte

Déterminés à se faire entendre, ils vont rencontrer les députés du Calvados Freddy Sertin (Renaissance) et Arthur Delaporte (PS) pour échanger sur ce dossier. Cette initiative est d'ailleurs à mettre au crédit du député PS du Calvados "qui a pris les devants", selon un parent d'élève, pour inviter une délégation à l'Assemblée.

Des professeurs du collège du Val-de-Vire avaient déjà été reçus à Matignon par l’équipe d’Élisabeth Borne, le vendredi 9 décembre 2022. Pour rappel, il doit fusionner à la rentrée 2024, avec le collège du centre-ville de Vire.