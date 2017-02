Des parents d'élèves occupent une école à Sainte-Mère-Eglise et retiennent sa directrice

Une quarantaine de parents d'élèves et d'élus se mobilisent depuis ce jeudi à l'école maternelle et élémentaire du Manoir à Sainte-Mère-Eglise. Ils dénoncent une fermeture de classe à la prochaine rentrée et redoutent des classes surchargées.

"Touche pas à mon école", "Non à la fermeture d'une classe", "Education en danger", voilà ce que l'on peut lire sur les banderoles accrochées par une quarantaine de parents d'élèves qui occupent depuis jeudi matin l'école maternelle et élémentaire du Manoir à Sainte-Mère-Eglise et ont même retenu symboliquement la directrice.

Les élèves n'ont pas classe. Les parents empêchent les enseignants de faire cours pour protester contre la nouvelle carte scolaire. L'inspection académique a décidé de fermer définitivement une classe à la rentrée prochaine. Eux demandent une fermeture "conditionnelle", c'est-à-dire qu'on vienne compter les élèves en septembre pour voir ce qu'il en est.

"Non", répond l'inspection académique qui ne veut pas revenir sur sa décision et veut donc fermer définitivement une classe dans cette école de 176 élèves. De quoi mettre en colère Aurélie Legoupil, maman de quatre enfants.

S'ils ferment une classe, on va se retrouver avec 28 élèves par classe" - une mère d'élève

"Nous sommes pas gourmands, nous sommes lucides, si nous n'atteignons pas les chiffres en septembre on est d'accord pour fermer une classe, tout ce qu'on demande aujourd'hui c'est une fermeture conditionnelle, qu'on vienne compter les élèves en septembre et qu'on décide après", explique-t-elle.

"L'inspection prévoit 156 élèves à la rentrée. Nous ,on a vu avec les inscriptions que l'on allait atteindre le seuil de 168. S'ils ferment une classe, on va se retrouver à 28 par classe en maternelle et CP. C'est pas normal ! Et on sait que c'est plus facile de fermer une classe que d'en ouvrir une", martèle Aurélie Legoupil.

Les parents d'élèves se mobilisent jusqu'à mardi © Radio France - katia lautrou

La mobilisation est prévue pour durer jusqu'à mardi, date d'une réunion de l'inspection académique à Saint-Lô pour la carte scolaire. Parents d'élèves et élus mécontents dans la Manche ont prévu de s'y retrouver pour manifester.