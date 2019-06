Des parents d'élèves s'allongent devant l'école Léon-Jouhaux pour protester contre la loi Blanquer

Grenoble, France

Nouvelle action des parents d'élèves de l'école Léon-Jouhaux à Grenoble contre la loi Blanquer. Ce jeudi, sénateurs et députés tentent de se mettre d'accord sur les amendements a y apporter. Symboliquement, plus d'une vingtaine de parents ont fait un die-in,ils se sont allongés devant l'école pour demander le retrait de la loi dite de la confiance.

Une école de la méfiance

Les parents dénoncent la dégradation des conditions d'apprentissage, l'interdiction du port de tenues religieuses pour les accompagnateurs de sorties scolaires ou encore la possible retenue sur les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme. Pierre Gos, porte parole de l'assemblée des parents : "Ce qui nous a fait réagir dès le début, ce sont les ajouts du Sénat qui vise les quartiers populaires. Les mamans qui choisissent de porter le voile et les pauvres parce qu'il va y avoir des sanctions sur les allocations familiales en cas d’absentéisme. C'est une vision autoritarisme de la vision du rapport de l'institution aux familles." Les parents exigent donc le retrait total de la loi dite de la confiance du ministre de l'éducation. Carine est maman de deux enfants : "Ce qui me dérange c'est la stigmatisation des femmes voilées c'est dommageable pour l'école. Il y a beaucoup de mamans qui veulent s'investir pour les sorties scolaires et si elles peuvent plus ca peut mettre en danger la possibilité des sorties scolaires pour les enfants."