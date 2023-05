Des parents d'Hilsenheim tentent de recruter 2,5 élèves sur Le Bon Coin pour éviter une fermeture de classe

"Poste à pourvoir : élève d'école maternelle" : voilà le titre de l'annonce postée par des parents d'élèves de l'école maternelle d'Hilsenheim dans le Bas-Rhin. Selon les chiffres donnés par le rectorat pour la rentrée prochaine, il manque 2,5 élèves très exactement pour que la 4e classe reste ouverte. Pour éviter des classes surchargées l'an prochain, ils ont donc décidé d'alerter en passant par le célèbre site de vente en ligne et avec une annonce qui vante les mérites de la commune.

"On a aussi démarché des agences immobilières"

"Il faut qu'il y ait un effet un peu percutant" explique Anaïs Delamésière, déléguée de parents d'élus quand on lui demande pourquoi elle a posté cette annonce très spéciale, "On a aussi démarché des agences immobilières pour essayer de savoir si des familles étaient amenées à s'installer au sein de notre commune et on vise éventuellement les parents du voisinage, d'autres villages".

La mairie, elle aussi, veut à tout prix éviter que la classe ferme, car ce sera beaucoup plus difficile d'en ouvrir une par la suite selon Arnaud Mathieu, l'adjoint attaché aux affaires scolaires et à la petite enfance : "Aujourd'hui il nous faut 88,5 élèves pour éviter la fermeture, mais il nous en faudrait 95 pour pouvoir la rouvrir. Le problème c'est qu'il faut faire vite. Si le 15 juin la fermeture est actée, le poste de l'enseignante disparaît" ajoute l'élu.

Le collectif a aussi rédigé une pétition et affiché des banderoles dans la commune.