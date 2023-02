Des parents de Haute-Vienne écrivent au ministre de l'Éducation pour s'opposer à la fermeture des classes

Une lettre écrite par des parents d'élèves de Haute-Vienne pour le ministre de l'Éducation, Pap N'Diaye, a été déposée par la députée de la 3e circonscription, Manon Meunier, ce lundi matin. Cette vingtaine de parents d'élèves de diverses écoles menacées de fermeture dans tout le département , s'est monté en collectif pour espérer sauver les 11 postes qui sont menacés en Haute-Vienne. Et pour cela, ils écrivent à la source, espérant être entendus.

"Ce n'est pas à nous de sauver la maîtresse du coin"

"A l'issue de la réunion (celle du 20 février), il y aura forcément des gagnants et des perdants, explique Alice Lebraud, une des porte-paroles de ce tout récent collectif.. On espère très fort avec la mobilisation, qu'on arrivera à sauver les 11 postes qu'ils prévoient de supprimer. Mais on n'est quand même pas naïf à ce point-là, et on sait bien qu'il y a des écoles qui vont garder leurs postes et d'autres qui vont les perdre".

"Le problème de base, c'est la dotation en moyens à l'échelle du département et même à l'échelle de l'Académie. Donc ce n'est pas à nous, parents, de culpabiliser, et d'aller sauver la maîtresse du coin. C'est plutôt le système qui doit être remis en cause" rajoute Alice Lebraud.

"L'union fait la force"

L'idée : "l'union fait la force" explique Alice Lebraud, une des membres de ce collectif. "Au lieu de se retrouver chacun dans notre coin isolé, l'idée c'est de fédérer nos forces et de voir qu'on avait tous le même but, que ce soit en campagne, comme comme chez nous, ou en centre-ville de Limoges. Même si nos problématiques sont un peu différentes, notre but, il est commun" explique-t-elle.

Une page Facebook est en cours de création pour publiciser leurs actions. Une réunion est aussi prévue le 20 février, après les vacances, pour discuter de ces postes supprimés, pour la rentrée prochaine, dans l'académie de Limoges.