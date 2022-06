Des parents de Villeneuve-lès-Maguelone se mobilisent contre la fermeture annoncée d'une classe à la rentrée

Si ces parents sont aussi inquiets, c'est qu'ils ont déjà connu des fermetures de classes. "En 2016, 2017 et 2020. Nous sommes passés de treize classes à dix à l'école Bouissinet", se souvient Hélène Sonder, maman de deux enfants en CE2 et CM2 à Villeneuve-lès-Maguelone et référente de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) pour cet établissement. Avec d'autres parents, élus de la commune et certains enseignants, elle va bloquer, ce mardi matin et après-midi, l'entrée de l'école pour s'opposer à une potentielle nouvelle fermeture de classe à la rentrée scolaire prochaine. Ils étaient environ une quarantaine ce mardi matin.

"Avec une classe en moins, ça fait forcément des classes à double niveau, ce qui pose problème pour les composer, faire des classes homogènes. Et c'est plus difficile d'avoir un enseignement correct", regrette Hélène Sonder. L'argument avancé par le rectorat pour justifier cette fermeture de classe est celui de la baisse des effectifs à la rentrée. Ce que contestent parents et élus. "On est sur une commune qui s'étend et qui risque d'amener des personnes supplémentaires et des prévisions d'effectifs supplémentaires. Alors pourquoi fermer une classe pour seulement une année ?", se questionne cette maman. "Là c'est facile parce que ça coïncide avec un départ à la retraite d'un instituteur", poursuit-elle.

Hélène Sonder, référente FCPE à l'école Bouissinet de Villeneuve-lès-Maguelone Copier

Des parents d'élèves soutenus dans leur combat

La municipalité et de nombreux enseignants de l'établissement soutiennent le combat de ces parents d'élèves. La décision est injustifiée selon Marie Zech, adjointe aux affaires scolaires de Villeneuve-lès-Maguelone. "On a une grosse arrivée d'élèves en maternelle depuis deux ans. Ils vont bientôt arriver à l'école élémentaire", explique l'élue.

Et comme elle le sait, une fermeture de classe est bien plus facile à réaliser qu'une ouverture. Alors c'est pour cette raison que Marie Zech ne veut absolument pas que cette classe ferme. "Le rectorat regarde la moyenne du nombre d'élèves sur la commune pour une fermeture alors que c'est le nombre moyen dans l'école qui est regardé pour une ouverture", termine-t-elle.

La commune de Villeneuve-lès-Maguelone mobilisée contre la fermeture d'une classe de l'école Bouissinet à la rentrée prochaine Copier