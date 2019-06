Des parents dénoncent l'état des toilettes d'une école à Marseille

Marseille, France

Elles en fait une question de principe dès la rentrée scolaire. A l'école élémentaire Malpassé-les Oliviers dans le 13ème arrondissement à Marseille, des mamans réclament une rénovation des sanitaires de l'établissement. Sur les 22 toilettes de l'établissement, seules 9 fonctionnent encore pour 280 élèves. "Les enfants doivent attendre longtemps pour y aller, explique Ismahene Houti, une des déléguées des parents. Il y a toujours la queue à la récréation. Forcément, beaucoup d'enfants préfèrent ne pas y aller et se retiennent." Les parents protestent également contre l'état des sanitaires encore en fonction. Les inondations sont fréquentes et les portes qui baignent de l'eau ont fini par ne plus fermer.

L'école devait être reconstruite

La municipalité a promis des travaux pour la semaine prochaine et un curage des canalisations d'ici la fin de l'année scolaire. Avant l'annulation du plan de rénovation des écoles de Marseille par le tribunal administratif, cet établissement était l'un des 34 qui devaient être démolis et reconstruits. Depuis, les parents n'ont reçu aucune nouvelle des projets de la municipalité pour l'école.

Des risques de fuites urinaires pour les enfants

En attendant, l'état des sanitaires inquiète de nombreux parents. "Ils ont raison, estime le docteur Patrick de Boisse, pédiatre à Marseille et président de l'association "autour de l'enfant". A l'âge de l'apprentissage de la propreté, un gamin qui se retient peut avoir des hypertonie de la vessie et ensuite des fuites urinaires. C'est toujours source de moquerie par les autres enfants."