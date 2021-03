Des parents mobilisés pour une ouverture de classe à Garons

"Nos enfants ne sont pas des sardines", peut on lire sur l'une des banderoles accrochées devant l'entrée de l'établissement depuis ce lundi. A Garons, aux portes de Nîmes (Gard) parents et enseignants se mobilisent pour une ouverture de classe dans l'école publique élémentaire Jean Monnet et Saint Exupéry. Ils alertent la DSDEN sur la hausse régulière des effectifs qui ont "pour conséquence des classes de plus en plus chargées". En perspective à la rentrée prochaine : 338 élèves au minimum pour douze classes. Selon les parents, "cela signifie deux classes de CP qui accueilleront trente enfants ,et une autre cp/ ce1 à 27 enfants".

"Avec une moyenne de 28,16 élèves par classe à l’heure d’aujourd’hui, alors que le seuil pour une ouverture est fixé à 28 élèves, nous alertons le DASEN du Gard. Nous demandons une ouverture de classe et que tous les moyens nécessaires soient mis en place pour garantir une scolarité normale à nos enfants." Collectif de parents d'élèves, enseignants et élus

Pour retrouver la pétition en ligne, cliquer sur ce lien.