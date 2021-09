Puy-de-Dôme : la mobilisation de parents d'élèves contre la fermeture d'une classe à l'école de Marsat

En pleine matinée de rentrée scolaire, une cinquantaine de parents ont montré leur mécontentement devant l'école de Marsat. En cause, la fermeture d'une classe qui contraint la direction à mettre en place des double-niveaux. Les parents d'élèves dénoncent les bâtiments trop anciens et exigus.

C'est la rentrée pour les 221.000 élèves de l'Académie de Clermont ! Comme l'an passé, le retour en classe s'effectue avec des contraintes sanitaires strictes dans l'ensemble des établissements. A Marsat, dans le Puy-de-Dôme, cette rentrée n'est vraiment pas comme les autres. En effet, une des six classes que compte l'établissement a été supprimée pendant les vacances estivales.

Cette rentrée était donc l'occasion pour les parents mais aussi les enfants - certains entonnent fièrement des chants contestataires - de montrer leur mécontentement devant les grilles de leur école. A 8h ce jeudi 2 septembre, parents et enfants ont partagé un petit déjeuner. Distribution de tracts, d'autocollants, point sur l'avancée du dossier : les parents les plus actifs étaient à pied d'œuvre.

Dans leur mobilisation pour retrouver cette sixième classe, les acteurs de l'école peuvent compter sur un renfort de poids : le joueur de l'ASM Clermont Sébastien Vahaamahina, dont l'un des fils entre en grande section.

Son fils étant inscrit à l'école, le joueur de l'ASM Sébastien Vahaamahina s'investit dans le mouvement Copier

"L'objectif c'était de dire "regardez l'établissement, regardez dans quel endroit les enfants travaillent", explique Aurélie Barnichon, parent d'élève. "Certaines classes sont tellement en longueur que les enfants ne voient pas le tableau. On voudrait que ce soit vraiment pris en compte dans la décision finale."

Une visite de l'inspectrice et une décision le 9 septembre

Pour cette nouvelle année, l'école compte 121 enfants répartis dans cinq classes. Or, une dérogation permet à l'établissement d'accueillir 24 élèves maximum par classe.

Lors de la matinée de rentrée, l'inspectrice est venue compter les élèves, pour constater les faits. La député du Puy-de-Dôme Christine Pirès Beaune s'est elle aussi rendue sur place pour apporter son soutien aux parents. Elle dénonce l'inaction du gouvernement, en particulier du ministre de l'Education nationale. Pour elle, la fermeture de la classe ne se justifie pas, du point de vue des locaux mais aussi de la situation sanitaire.

Une classe regroupant CP ET CM2

Pour éviter à l'avenir de revivre cette situation, la commune de Marsat compte mener à bien son projet de création d'école. La maire, Anne-Catherine Lafarge, évoque cette initiative. "Notre projet va démarrer dès maintenant et être porté par la commune. Tout ça va être réfléchi conjointement avec tous les acteurs de l'école : l'Education nationale, la commune, les parents d'élèves, les enseignants évidemment. Ça va être le gros projet qui va mener notre municipalité. C'était un projet que nous avions dans notre contrat municipal au moment des élections."

En attendant, les élèves de CP et CM2 vont se retrouver durant toute une année scolaire dans la même classe. "Le découpage n'a visiblement pas pu se faire autrement reprend Aurélie Barnichon. On se retrouve avec ce double niveau qui semble compliqué à gérer. Les parents appréhendent cette situation, c'est évident. Ils sont inquiets. Les enfants, eux, sont plus légers."

La décision finale, quant à un éventuel maintien de la classe, sera connue jeudi 9 septembre, à l'issue de la réunion du Comité Technique Spécial ou Départemental (CTSD) présidé par le préfet du Puy-de-Dôme.