Des parents se mobilisent contre la probable fermeture de l'école privée de Bierné-les-Villages

La fermeture d'une école privée en Mayenne, c'est plutôt rare. C'est ce qui doit pourtant arriver à un établissement de Bierné-les-Villages, dans le sud du département, à la fin de cette année scolaire. Des parents se mobilisent pour sauver l'école Sainte-Famille qui accueille une vingtaine d'élèves. Ils ont lancé une pétition signée à ce jour par près de 400 personnes et dénoncent une logique comptable, "il faut voir au delà du simple relevé comptable et penser aux intérêts des élèves, mais également les conséquences pour notre village. Car, il faut le signaler, une fermeture d'école est un signal négatif pour le développement du village et pourrait faire fuir d’éventuelles familles" écrivent-ils. La direction de l'Enseignement Catholique pourrait officiellement annoncer la fermeture de l'école cette semaine aux familles et aux enseignants.

