Des parents veulent bloquer les cours de leurs enfants contre une fermeture de classe en Charente-Maritime

Plus dure est la chute, pour les parents d'élèves de Bords et Champdolent. Fortement mobilisés en juin dernier pour le maintien de sept classes au sein de cette école de Bords, dont une classe devait fermer, ils avaient obtenu le recomptage des élèves en septembre avant de statuer. Un représentant de l'Education nationale s'est donc rendu sur place lundi, et il s'est montré confiant. Le lendemain, la fermeture de cette classe était pourtant confirmée. Les parents d'élèves ont alors décidé de ne pas se laisser faire : ils ont prévu d'occuper la cour ce jeudi matin, et d'empêcher enfants et enseignants de pénétrer dans les classes. Des salles municipales sont mises à disposition.

Cette mobilisation durera le temps qu'il faudra, promet Mathieu Michel, président de l'association des parents d'élèves de Bords-Champdolent : "on est en train de s'organiser pour que ça puisse durer plusieurs jours, et notamment pour bloquer les évaluations nationales des CP et CM1 prévues la semaine prochaine."

Avec 155 élèves pour six classes, les effectifs restent raisonnables, assure de son côté le rectorat. Pas exactement l'analyse du Snuipp-FSU, syndicat majoritaire à l'Education nationale, dont Nathalie Maillet est la co-secrétaire en Charente-Maritime : "on a quand même des consignes ministérielles pour bloquer à 24 les grandes sections, CP et CE1, et ça ne va pas être possible dans cette école cette année. Le DASEN n'a pas les moyens d'appliquer cette consigne partout, et nous le regrettons fortement."

Une proposition du rectorat

De son côté, Mathieu Michel pointe la présence dans l'école d'enfants en grande difficulté : "même si nous ne sommes pas en zone d'éducation prioritaire, mais en zone rurale, nous avons des enfants qu'il ne faut pas laisser de côté. Cela va à l'encontre de l'égalité des chances prônée par l'Education nationale."

Le Snuipp espère que la mobilisation apportera "quelque chose en plus". Dans l'immédiat, les services de l'Education nationale proposent une première solution : un professeur prélevé dans la brigade de remplacement départementale, qui viendrait ponctuellement dans l'école à la demande des enseignants pour dédoubler les classes. Mesure qui doit être présentée aux parents lors d'une réunion ce jeudi soir.