Des partiels "plus sereins" pour les étudiants de l'université de Limoges

Concentration maximum ces jours-ci sur les différents campus de l'université de Limoges, où se déroule, depuis la semaine dernière, la session de partiels de janvier. Cette année, le gouvernement a donné pour consigne d'organiser les examens "en présentiel" et elle a été suivie à l'université de Limoges, alors que d'autres établissements d'enseignement supérieur ont malgré tout été contraint d'instaurer une partie de ces contrôles à distance, à cause de l'épidémie de Covid-19.

Masques sur le nez, les étudiants se frictionnent les mains avec du gel hydroalcoolique avant d'entrer dans les amphithéâtres et autres grandes salles de cours mobilisées pour ces partiels. Malgré le stress des épreuves, la plupart sont heureux d'être là. "C'était une attente forte des étudiants de passer les partiels en présentiel, c'est un soulagement" confirme Kenza Derki, vice-présidente étudiante à l'université de Limoges.

Loïc, étudiant en histoire confirme. L'an dernier il a passé quelques partiels à distance et il préfère nettement venir plancher sur les bancs de la fac. "Il n'y a pas toutes les distractions, c'est plus fiable, plus posé. C'est un cadre où a vraiment les partiels, l'ambiance d'examen."

Des étudiants de l'université de Limoges font la queue pour entrer dans un amphithéâtre où sont organisés des partiels. © Radio France - Nathalie Col

La concentration est plus forte estime aussi Léa, étudiante en sciences de l'éducation et de l'information, même si un petit stress supplémentaire lié au contexte sanitaire s'ajoute à celui des examens. "Quand on attend par exemple devant les amphis, c'est très compliqué, on est très nombreux et on se bouscule un peu. C'est vrai aussi qu'on a que deux petites fenêtres dans les salles, qui aèrent tout en haut..." La jeune fille se rassure toutefois en se disant qu'elle est vaccinée et qu'une fois devant sa copie, les distances de sécurité sont respectées.

De son côté, Johanna avait surtout peur de tomber malade avant les partiels. "Il y a quand même cette peur d'attraper le Covid, moi j'ai fait extrémement attention pour pas l'attraper, parce que je ne voulais pas louper mes partiels et aller au rattrapage." La crainte du rattrapage pousserait même certains à prendre des risques, soit en refusant de se faire tester en cas de symptômes, soit en ne déclarant pas qu'ils sont cas contacts.

"Dans notre classe on a des cas contacts et d'autres qui commencent à être malades et qui se posent la question : est-ce que je peux venir ou pas ? Ils ont peur pour nous, mais ils ont aussi peur pour eux [et se demandent] est-ce qu'on pense sécurité ? Ou est-ce qu'on pense partiels ?" témoigne la jeune femme. Elle dit d'ailleurs comprendre cette crainte et ne pas savoir ce qu'elle-même aurait fait dans une telle situation.

Des sessions de substitution prévues pour les cas positifs

Pour les étudiants positifs ou les cas contacts non-vaccinés la règle est claire : ils ne doivent pas aller passer leurs partiels. Mais cette année, le gouvernement et les universités ont un peu anticipé en prévoyant des séances de substitution. Elles doivent se dérouler au plus tard deux mois après la session actuelle, ce qui évite d'attendre le rattrapage de juin. Une manière aussi de rendre ces partiels "plus sereins" selon Kenza Derki. La vice-présidente étudiante à l'université de Limoges estime que ça aide à responsabiliser les étudiants et les convaincre de ne pas prendre de risque, car ça ne les pénalisera pas dans la préparation de leur dossier s'ils visent d'autres écoles.

A l'université de Limoges, ces sessions de substitution doivent normalement aussi se tenir en présentiel, même si, dans de rares cas, il n'est pas exclu que la filière concernée en décide autrement. Dans tous les cas, les étudiants seront prévenus deux semaines avant la date fixée, afin de pouvoir se préparer au mieux.