Des personnels de la fac d'Amiens dénoncent la transphobie de leurs collègues suite à une tribune

Les cours sont terminés à l'Université Picardie Jules Verne (UPJV), mais les couloirs de la faculté bruissent d'une querelle qui agite ses personnels. En cause, une tribune publiée par le magazine Le Point, le 7 juillet, et co-signée par cinq professeurs de l'UPJV. Elle est dénoncée comme transphobe par 14 de leurs collègues, qui saisissent la présidence de la fac et la délégation à l’égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations de genre à l'UPJV.

Une tribune au centre de la querelle

C'est une tribune, publiée dans Le Point le 7 juillet dernier, qui a mis le feu aux poudres. Intitulée "Changement de genre des mineurs : l’appel de personnalités aux médias", elle est signée par cinq professeurs de l'UPJV qui font montre de leurs titres universitaires : attachée temporaire d'enseignement et de recherche, professeur émérite, professeur des universités, professeur en psychologie cognitive, professeur de neuropsychologie. La tribune reproche notamment aux médias "un effet d'endoctrinement" autour du changement de sexe, et affirme : "on ne choisit pas son sexe et il n'y en a que deux. On naît fille ou garçon."

Voilà une lecture réactionnaire, et scientifiquement douteuse de la question, leur répondent en substance 14 collègues de l'UPJV, certains spécialistes en études de genre, dans une lettre ouverte publiée sur un site académique le 13 juillet. Ces personnels disent leur inquiétude de voir le nom de la fac picarde associée à cette prise de position "transphobe", inquiétude également "à ce que la transphobie de ces collègues n’informe leur rapport aux nombreux/ses étudiant·es et agent·es trans de l’UPJV."

De fait, une personne trans qui travaille à l'UPJV affirme s'être sentie "humiliée et trahie" à la lecture de la tribune relayée dans la newsletter interne de l'UPJV. Du côté des signataires de la tribune du Point, on trouve "l'emballement regrettable" et "totalement disproportionné", allant même jusqu'à "regretter de ne plus pouvoir débattre". "On serait ravi(e)s de les voir lors de nos séminaires de recherche en études de genre, ce qui n'est jamais le cas," rétorque une signataire de la lettre ouverte, jointe par France Bleu Picardie.

La présidence de la fac et la délégation à l’égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations de genre à l'UPJV ont été saisis.