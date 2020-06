Des petits Creusois dessinent pour la Protection civile et gagnent une initiation aux premiers secours

Il leur faudra attendre septembre pour avoir la récompense mais les élèves de La Clé des Champs, à Aubusson (Creuse), n'en doivent pas moins être fiers : ils viennent de gagner le jeu concours organisé par la Protection civile de la Creuse. A la clé, une initiation aux gestes de premiers secours dispensée à la rentrée de septembre.

L'initiative, lancée pendant le confinement par la Protection civile de la Creuse en direction des écoles, vise à sensibiliser les très jeunes enfants aux gestes qui sauvent. "Même à cet âge-là, ils peuvent sauver un petit frère, leur maman, une copine..., explique Christophe Martin, secrétaire général départemental pour la Protection civile de la Creuse. Et puis on voulait les occuper pendant le confinement !"

Un dessin envoyé par un écolier de la la Clé des Champs, à Aubusson - Ecole La Clé des Champs, Aubusson

Les règles étaient simples : envoyer un dessin sur le thème de la protection civile. "On en a reçu une bonne vingtaine au moins, explique Christophe Martin. On a été très touchés par ceux de l'école La Clé des Champs, à Aubusson". Devant l'enthousiasme des écoles et des enfants, il envisage reconduire l'opération l'année prochaine. En attendant, les petits écoliers d'Aubusson remportent une initiation aux gestes de premiers secours à la rentrée de septembre, adaptée à leur âge.