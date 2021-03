Des petits déjeuners gratuits à l'école maternelle Louis Houpert de Forbach

Les petits déjeuners gratuits à l'école sont déjà un réalité pour un peu plus d'un millier d'élèves mosellans, dans différentes écoles de zones d'éducation prioritaire des communes de Forbach, Behren-lès-Forbach, Bitche et Sarralbe. Les huit classes maternelles de l'école Louis Houpert à Forbach ont intégré ce nouveau rituel dans leurs classes depuis le début du mois de février.

Le petit déjeuner en classe permet aux enseignants d'aborder le thème de la nutrition, intégrée aux programmes scolaires © Radio France - Natacha Kadur

Pour l'une d'entre elles, c'est tous les vendredi, avec un menu digne des grands : fromage, tomates cerises et yaourts. Les personnels en profitent pour tester les connaissances des élèves sur les aliments : " Combien de fruits faut-il manger par jour ? " questionne l'enseignante. " Cinq ! Cinq", répondent en choeur les élèves les plus rapides.

C'est pour avoir des dents solides et des os solides" - Manaelle, 5 ans

Nathalie, l'aide maternelle, se réjouit de cette initiative qui met en quelque sorte tous les élèves sur un pied d'égalité avant d'aborder leurs apprentissages : " Comme ça il n'y a pas de différence. Au moins ils ont tous un vrai petit-déjeuner, pas juste des gâteaux. Et ils ont tous la même chose ", commente-t-elle.

Moment de partage

Un rituel qui permet aussi aux élèves de cultiver le sens de la convivialité : " On s'asseoit ensemble, on se souhaite bon appétit, c'est aussi un moment de partage, de sociabilité " explique Manon Powolny, Directrice de l'établissement.

Trop d'enfants viennent à l'école sans avoir pris de petit déjeuner - Jean-Marc Huart, recteur de l'académie Nancy-Metz

Jean-Marc Huart, recteur de l'académie de Nancy-Metz, était venu ce vendredi saluer les équipes pédagogiques qui organisent ce petit-déjeuner un jour par semaine dans chaque classe. Pour lui, cette opération auprès des jeunes répond à un enjeu d'éducation mais aussi de santé publique : " Cela a aussi une portée éducative et pédagogique : les enseignants en profitent pour aborder la découverte des aliments et la nutrition, cela permet de faire le programme en quelque sorte. C'est aussi un moyen de travailler avec les familles et de resserrer les liens entre l'école et eux ", explique-t-il.

Treize écoles mosellanes ont aujourd'hui intégré ce dispositif. L'objectif fixé par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale est de l'étendre à davantage d'établissements à la rentrée 2021.