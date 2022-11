Des petits sablais ne manquent rien de la Route du Rhum

C'est devenu un rituel depuis le départ de la Route du Rhum, chaque matin des élèves de CE 1 CE 2 de l'école St Paul aux Sables d'Olonne font le point sur la course avec leur enseignante Chantal Joulain. "Alors l'information a été riche ce week-end (...) Pourquoi Charlie Dalin a eu du mal avec cette dorsale ? Il n'a pas eu beaucoup de vent et il s'est fait rattraper" répond une élève. Alizés, orthodromie, météo, sens des vents, manoeuvres sur les voiles, le riche vocabulaire offert par la course au large n'a plus de secret pour ces enfants : "J'aime bien voir à quelle vitesse ils vont et savoir qui va être premier, c'est pas facile ces bateaux, ils dorment par petits épisodes de 20 minutes, et puis des fois le bateau peut chavirer".

Les photos des skippers sont affichées en grand dans la classe © Radio France - Yves-René Tapon

C'est un outil extraordinaire pour travailler. Chantal Joulain

Chantal Joulain utilise la course au large comme outil pédagogique: "Moi je fais de la géométrie, de la météo avec les vents, de l'histoire avec l'origine et le pourquoi de la Route du Rhum, des mathématiques avec les calculs de distance, on fait du vocabulaire, on fait aussi du chant avec Flo (par Pierre Bachelet et Florence Arthaud) et Manureva (...) C'est un outil extraordinaire pour travailler et en plus c'est motivant. Le matin ils me demandent où en est rendue dans la course, et ça aide à s'exprimer à l'oral".

Dans cette classe le chouchou -et de loin- est le skipper sablais Arnaud Boissières que les enfants rêvent de rencontrer à son retour, en classe, ou mieux, sur son bateau La Mie Câline !

