Les élèves du collège Simin Palay de Lescar ont présenté une exposition de photos réalisées par des élèves issus de la communauté manouche et d'autres non -manouche. Une collaboration qui a permis de faire tomber quelques préjugés.

Des photos de collégiens pour briser les préjugés entre manouches et non-manouches

Les collégiens du collège Simin Palay ont réalisé une exposition de photos intitulée "Gadjés*, voyageurs : un regard sur nos vies". Un groupe d'élèves issus de la communauté des gens du voyages a partagé un même projet photographique avec d'autres élèves du collège. Chacun a pris des photos de son quotidien avec des appareils jetables. Une sorte de reportage sur leur quotidien pour mettre en évidence leurs points communs.

L'exposition a été affichée pendant plusieurs jours dans le hall du collège Simin Palay © Radio France - Yannick DAMONT

David est Manouche, Noé ne l'est pas. Avant ce projet, ils ne se parlaient pas vraiment dans la cour de récréation. Aujourd'hui les deux adolescents racontent avec une fierté partagée ce travail d'échange. "J'ai montré où je vivais, dans quelles conditions. On voit quand je suis avec mes amis. Ces images montrent surtout qu'on n'est pas si différents des autres", explique David. Noé a lui aussi pris des photos de son quotidien. "Ça a servi à briser les préjugés qu'on peut avoir", reconnaît cet élève de 4e.

Une centaine de photos ont été sélectionnées. © Radio France - Yannick DAMONT

Au delà des talents qui se sont révélés, ce projet a donc permis de faire tomber des barrières. "Ce sont des élèves qui ne se mélangent pas en temps normal que ce soit en classe ou dans la cour," raconte Laura Cardonne, professeur d'art plastique. "Là, ils étaient forcés d'échanger, de collaborer et surtout ils étaient fiers les uns des autres. C'était une ouverture sur leurs vies. Chacun vit dans un petit monde fermé qui ne se côtoie pas. A travers les photos, ils ont vu qu'ils avaient les mêmes points communs et les même centres d'intérêts. De nombreux parents d'élèves de la communauté des gens du voyage qui n'avaient pour certains jamais franchi les grilles du collèges sont venus voir l'exposition de leurs enfants. Les jeunes photographes et leurs professeurs aimeraient maintenant que l'exposition soit visible à l'extérieur de leur établissement.

*non-manouches