Report du brevet des collèges en Alsace : "Les parents peuvent être rassurés" affirme la rectrice

Les épreuves du brevet des collèges sont reportées au lundi 1er et au mardi 2 juillet. En Alsace, 22.247 élèves sont concernés. Les nouvelles convocations seront envoyées ce mardi. La rectrice d'académie Sophie Béjean se veut rassurante.

En raison de la canicule qui touche le pays cette semaine, les épreuves écrites du brevet des collèges sont reportées au lundi 1er et au mardi 2 juillet, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ce lundi. Dans les familles, on se pose évidemment beaucoup de questions sur l'organisation. Le brevet concerne quelque 800.000 adolescents qui ont pour la plupart 14 ou 15 ans.

En Alsace, 22.247 élèves doivent passer l'examen. "Les épreuves vont se dérouler dans le même ordre et les mêmes lieux (...) les parents peuvent être rassurés" affirme la rectrice d'académie. Pour Sophie Béjean, le report de l'examen est une mesure qui vise à "préserver la santé et les sécurité" des élèves et elle était "absolument indispensable", compte-tenu de la chaleur annoncée.

Le lieu et l'ordre des épreuves ne changent pas

Les convocations vont être rééditées dès mardi. "Rien ne change sur ces convocations sinon la date, le lieu et l’ordre des épreuves restent le même" a précisé le ministre de l'Éducation nationale.

Lundi 1er juillet de 9h à 12h15 : épreuve de français

Lundi 1er juillet de 14h30 à 16h30 : épreuve de maths

Mardi 2 juillet de 9h à 11h : épreuve d'histoire-géo

Mardi 2 juillet de 13h30 à 15h30 : épreuve de sciences

La date des résultats elle aussi reste la même (entre le 8 et le 10 juillet selon les académies). Même si votre enfant a déjà le brevet au contrôle continu il doit se présenter aux épreuves.

Une session en septembre en cas d'"empêchement majeur"

En cas d'empêchements majeurs, conséquences de ce calendrier modifié, "certains élèves pourront participer à la session de septembre", a déclaré Jean-Michel Blanquer. Ce mardi, dans France Bleu Alsace matin, la rectrice de l'académie de Strasbourg, Sophie Béjean, expliquait qu'un empêchement majeur pouvait être des congés programmés de longue date. Et que les demandes seraient examinées avec bienveillance.