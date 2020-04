VIDEO - Des professeurs d'un lycée de Savoie remontent le moral de leurs élèves confinés

" On va granier ! " Ce jeu de mot résume l'action bienveillante de ces quinze professeurs du lycée général et technologique situé sur les hauteurs de Chambéry, à La Ravoire.

En deux jours, le groupe what's app des enseignants a écrit, tourné et monté - par le prof d'italien - ce clip sur la musique ensoleillée de Sinsemilia, le groupe de Grenoble, et son tube "Tout le bonheur du monde".

Chaque professeur confiné passe un objet à un autre professeur - livre, lunettes, guitare, ballon... - et l'on enchaîne les scènes de manière cocasse.

Maintenir le lien. Rester positif.

Le message est ultra-positif : "On ne lâche rien" "Vous nous manquez beaucoup" "Don't give up !"

On ne saurait réduire les enseignants à la fameuse continuité pédagogique imposée qui donne parfois des migraines aux parents et mettent sous tension quelques jeunes. Comme nous le raconte l'une des "actrices" Valérie Lasorak, "il s'agit d'un clin d'œil dans un temps qui peut leur paraître très long. C'est dur à vivre pour les élèves. C'est dur à vivre pour nous. Avec ce clip sans prétention, on veut maintenir le lien."

On va grenier ! - Capture

Les pionniers sont les profs d'espagnol qui ont produit un mini clip pour leurs élèves. Une source d'inspiration dans un établissement dynamique, moderne, comme le prouve son profil Instagram de la vie scolaire ou sur l'exposition de la chute du mur de Berlin.

Les élèves aussi touchés que les enseignants

En deux jours, le clip mis en ligne sur Youtube a dépassé les 4.000 vues. L'ode à l'optimisme " a touché les élèves et leurs réactions nous ont touchés dans une période où nous sommes éloignés les uns des autres ." Valérie Lasorak savoure : " Un de mes élèves m'a dit : "J'espère que nous nous rêverons bientôt." Un joli lapsus."

Sur Instagram, les jeunes sont au diapason. Aucun couac. Une pluie de remerciements pour cette attention "adorable et touchante". L'une de ces jeunes groupies conclue : "Vous aussi, vous nous manquez !!!"