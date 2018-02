Yonne

Depuis le premier décembre dernier, le nouveau Syndicat Mixte pour l'Enseignement Artistique repris une partie des anciens salariés qui faisaient parti de Yonne Arts Vivants . Mais aujourd'hui, les 70 professeurs de musique, de théâtre et de danse, qui sont concernés n'ont toujours pas signé leur nouveau contrat de travail. Déjà pour le mois de décembre, le salaire des professeurs avaient été versé avec deux, voir trois semaines de retard pour certains. Mais ce problème semble réglé puisque que le salaire de janvier a été versé à la date prévue.

Les professeurs sont inquiets

Désormais Lucie Gremet, professeur de flûte traversière à Joigny, n'attend plus que les nouveaux contrats. « C'est une grande inquiétude pour les professeurs. Nous sommes repris depuis le 1er décembre par ce syndicat mixte, et on ne sait toujours pas ce qu'il y aura dans ces contrats . On a pas de propositions écrites. On attend vraiment d'avoir les conditions dans lesquelles nous seront employés, nos conditions de rémunération notamment. C'est plus que des ajustements. Ce sont de grandes interrogations. Par exemple, comment notre ancienneté va être prise en compte dans ces contrats ? »

Nous allons proposer les mêmes salaires bruts qu'avec Yonne Arts Vivants

Dominique Charlot le président du Syndicat Mixte pour l'enseignement Artistique, devrait rassurer les professeurs ce matin. Concernant leur contrat, ce n'est plus qu'une question de jour selon lui. « Il leur sera proposé à partir du 1er mars , je l’espère, parce que c'est un gros travail, les contrats de droit public. De nouveaux contrats qui leur proposeront les salaires bruts qu'ils avaient avec Yonne Arts Vivants. Ils auront au moins deux mois pour étudier ce contrat. Et ensuite l'accepter ou le refuser. Mais nous recevrons tout le monde individuellement. »

Sept communautés de communes ont décidé de se regrouper au sein du Syndicat Mixte pour l'enseignement Artistique. Le Jovinien , le Migennois, l'Aillantais, la Puisaye Forterre , le Chablisien, le Gatinais, et Serein et Armance.