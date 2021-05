Des professeurs de Valence lancent une pétition pour annuler le grand oral du bac

La pétition a recueilli plus de 800 signatures lundi 3 mai en fin de journée. Lancé par des professeurs du lycée Camille Loubet à Valence, le texte réclame l'annulation du grand oral du bac. À cause de la crise sanitaire, l'épreuve ne pourra pas être préparée correctement selon les signataires.

La pression monte de la part des lycéens mais aussi des professeurs. Faut-il maintenir l'épreuve du grand oral du baccalauréat prévue entre le 21 juin et le 2 juillet ? Alors que des blocages de lycée ont eu lieu ce lundi 3 mai en France, des professeurs de Valence lancent une pétition sur internet pour réclamer l'annulation de l'épreuve.

Le texte publié le 29 avril sur la plateforme change.org rassemble en cinq jours plus de 800 signataires. "Nous avons lancé cette pétition avec des collègues du lycée Camille Loubet, explique Elsa Rimboux, professeure de philosophie. Mais nous avons été rejoints très vite par des professeurs du lycée des Trois Sources à Bourg-lès-Valence".

La pétition réclame l'annulation de l'épreuve du grand oral du baccalauréat, comme l'ont d'ores et déjà été les épreuves communes prévues initialement en mars. Avec la crise sanitaire, impossible pour Elsa Rimboux, syndiquée SNES, de préparer correctement l'épreuve : "Les textes du ministère mettent en avant que le grand oral doit se préparer tout au long de la scolarité du lycéen. Les élèves, en première, n'ont pas pu se préparer l'année dernière. Et depuis la rentrée de septembre, nous avons dû rattraper le retard accumulé l'année dernière".

"Le problème c'est qu'actuellement, les programmes sont loin d'être terminés pour une grande majorité des élèves", rajoute Jean-Louis Mollard, secrétaire du syndicat FSU dans la Drôme.

Des problèmes d'équité entre les élèves ?

Les lycéens, soumis au protocole sanitaire, passent dans la majorité des cas la moitié des cours en présentiel. "Certains établissements ont maintenu tout l'enseignement dans les locaux", souligne Jean-Louis Mollard. Se pose pour lui un problème d'équité entre les élèves. Problème relevé également par Elsa Rimboux.

"Dans mon établissement, mes terminales en spécialité humanités, littérature et philosophie ne seront pas là les mercredis matins. Ils perdent deux heures de spécialité par semaine en présentiel", souffle Elsa Rimboux. Deux heures nécessaires selon elle pour boucler un programme déjà chargé. "Sachant qu'un bon oral repose sur des savoirs et pas simplement sur la prestance ou la manière dont l'élève se tient. On parle correctement de quelque chose que l'on maîtrise donc si on a laissé de côté des enseignements, nous n'y arriverons pas", renchérit-elle.

Les signataires espèrent désormais être entendus par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui recevra les organisations lycéennes et les organisations syndicales cette semaine.