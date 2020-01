Des professeurs des lycées Val de Seine de Grand-Quevilly publient une vidéo contre la réforme du bac

Plusieurs dizaines de professeurs se sont allongés devant les lycées Val de Seine de Grand-Quevilly la semaine dernière, pour protester contre la réforme du bac portée par Jean-Michel Blanquer. La scène a été tournée et la vidéo a été mise en ligne sur Internet.

Le Grand-Quevilly, France

Alors que des élèves, partout en France, s'apprêtent à composer sur les épreuves de contrôle continu instaurées par la réforme du baccalauréat, des professeurs des lycées Val de Seine de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) ont publié une vidéo, tournée la semaine dernière, dans laquelle ils disent illustrer les "effets inacceptables de la réforme Blanquer".

"Nous ne pouvons pas accepter cette réforme qui dessert l'école", dit la voix off, sur un air de marche funèbre joué au piano, et alors que les personnels, habillés en noir, s'allongent sur le parvis de l'établissement.

"Les élèves sont inquiets et stressés"

La vidéo détaille la liste des griefs de ces enseignants vis-à-vis de la réforme : "Le BAC consiste désormais en 22 épreuves en deux ans, démultipliant ainsi le stress et le bachotage (...) Les épreuves des E3C de tronc commun, qui sont prévues à partir du 3 février dans notre établissement, ne peuvent pas être organisé dans des conditions satisfaisantes (...) Les sujets ne sont pas toujours en adéquation avec notre programme."

Selon le minsitre de l'Éducation nationale, le contrôle continu est fait pour que les élèves "travaillent de façon plus progressive et plus approfondie".

"Les élèves sont inquiets et stressés et rien ne permet de les rassurer", conclut la vidéo.