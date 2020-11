Des professeurs en grève contre le protocole sanitaire dans les écoles, à Rouen

Incompréhensible. A l'heure du confinement, des gestes barrières et de l'envolée des chiffres de l'épidémie de Covid 19, les établissements scolaires ne comprennent pas. Pourquoi sont-ils les seuls où la distanciation sociale ne semble pas possible à respecter ? Pourquoi sont-ils les seuls où plus de trente personnes sont rassemblées dans de petits espaces clos ? Pourquoi le nouveau protocole sanitaire proposé par Jean-Michel Blanquer ne concerne que les lycées ?

Sans réponse à toutes ces questions, ils étaient près de 800, ce mardi 10 novembre au matin, à défiler dans les rues de Rouen, entre l'inspection académique et le rectorat.

Près de 800 manifestants devant l'inspection académique à Rouen. © Radio France - Théophile Pedrola

Fred, professeur d'histoire géographie à Elbeuf témoigne : "J'enseigne en collège et en lycée. Donc, dans la même journée, je peux donner cours à des troisièmes, qui ont 15 ans, sans protocole sanitaire ou presque, puis à des secondes, qui ont 15 ans aussi, où là on ne les voit qu'un jour sur deux. On aimerait _un peu de cohérence_..."

D'autant que les élèves ne respectent pas toujours les bons gestes : "En groupe, ils perdent les bonnes habitudes, explique-t-il. Il y a des contacts physiques... Je suis inquiet, oui." Même tonalité chez Léon Lefrançois, professeur d'histoire géographie en collège à Saint-Etienne du Rouvray : "Je ne ponctue plus mes phrases de silence, mais de 'Charlotte, ton masque'... Je ne comprends pas pourquoi le protocole sanitaire ne concerne que les lycées."

Devant le rectorat, la mobilisation réclame des réponses rapides et concrètes, ainsi qu'une plus grande sécurité, pour les élèves et leurs professeurs.