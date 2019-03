Des professeurs messins décident de faire la grève des notes au lycée

Metz, France

Des moyennes de 20 sur 20, pas de note du tout, un 20 coefficient 99... Les élèves des lycées George de la Tour et Louis Vincent de Metz ont de bonnes surprises récemment. "On a tous 20, ça fait plaisir", se réjouit Djenet, en classe de seconde. Des professeurs se sont lancés dans une grève des notes pour protester contre la réforme du lycée. "On a eu l'idée au cours d'une assemblée générale SNES-FSU juste avant les vacances de février", explique Tristan Cordella-Génin, prof d'histoire à George de la Tour. Une manière pour les enseignants de faire plus qu'une simple grève, trop inefficace selon eux.

Rassurer les parents

Une initiative qui inquiète certains parents. "N'avoir qu'un commentaire sur le bulletin, ça n'aide pas forcément l'élève à justifier son travail", regrette Virginie. Elle venait justement aux portes ouvertes de Georges de la Tour organisées ce samedi lorsqu'elle est tombée sur une dizaine de professeurs qui tractaient pour convaincre les parents de leur démarche. Selon Tristan Cordella-Génin, les lycéens ne seront pas pénalisés. La grève ne s'applique pas aux élèves de terminale, qui doivent boucler un dossier pour les démarches de Parcours Sup.

Les élèves quand même notés

Et pour achever l'argumentaire, les professeurs expliquent qu'en plus, les élèves reçoivent bel et bien une note. "Nous sommes responsables, nous faisons ce qu'il faut pour que les lycéens ne soient pas pénalisés. Ils savent quelles sont leurs notes, nous leurs communiquons leurs résultats", décrit Bruno Henri, responsable zonal du SNES-FSU. Les notes ne sont en fait tout simplement pas transmises auprès de l'administration. Ce qui n'est pas du goût de tous les élèves, comme Aurélien, en première scientifique. Son prof d'histoire fait la grève. "C'est totalement scandaleux, c'est prendre les élèves en otage."

Pour l'instant, la grève des notes a eu lieu sur le deuxième trimestre, et elle continuera jusqu'à la fin de l'année. Une réunion d'information sera organisée le 3 avril prochain à 17h. Les parents sont conviés à la MJC Metz Sud pour discuter avec les grévistes de cette méthode.