Des professeurs retiennent les copies et les notes du Baccalauréat dans l'Académie de Toulouse

Toulouse, France

Les élèves de terminale attendent désespérément les résultats du baccalauréat ce vendredi. Les professeurs ont décidé de retarder l'annonce des résultats en conservant les copies et les notes pour protester contre la réforme de Jean-Michel Blanquer. Après avoir fait grève lors de la surveillance des épreuves, des enseignants ont décidé de ne pas rendre les notes du baccalauréat.

Au moins 100 000 copies retenues

Au moins 100 000 copies auraient été retenus par les enseignants en France. Treize académies sont concernées dont celle de Toulouse. Alors qu'ils étaient censés rendre les notes hier, des professeurs de philosophie, de sciences économiques et sociale, de langues vivantes ont refusé. L'annonce des résultats du baccalauréat sera donc retardée. Thierry est professeur de philosophie et il a participé à l'action : "Les copies sont corrigées mais on a gardé les copies et les notes. Ça décale dans le temps les résultats du baccalauréat puisqu'il va manquer des notes. Dans la mesure où il manque une matière on ne peut pas décerner le baccalauréat. Les élèves auront leur baccalauréat, on ne va pas prolonger cette rétention jusqu'à la rentrée. On ne veut pas bloquer les élèves. On veut simplement envoyer un signal d'alerte à notre Ministre qui n'a pas voulu nous écouter jusqu'à présent."

Du retard dans l'annonce des résultats du baccalauréat

Jamais Thierry, professeur de philosophie, n'aurait pensé en arriver là : "J'étais professeur en 2003 on avait envisagé à l'époque une rétention des copies. Ça n'avait pas été fait parce que la majorité de la profession était hostile. Moi-même je n'étais pas partisan n'étant pas radical ni extrémiste. Cette année on a essayé de communiquer par tous les moyens auprès de notre hiérarchie. A chaque fois qu'on a voulu avoir des informations on n'a pas pu en avoir. Quand on a voulu échanger, on nous a interdit de le faire. Lors de la réunion d'entente des professeurs de philosophie on a souhaité prendre un moment de discussion pour parler des problèmes de la réforme qui inquiètent tout le monde. On nous a répondu, si vous le faites on vous envoie les CRS. La seule solution qu'on a trouvé c'est de monter le curseur d'une façon qui dépasse même ce qu'on pouvait imaginer.