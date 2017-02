Des professeurs romanais manifestent: "On n'est pas des pions"

Une vingtaine d'enseignants du lycée Triboulet à Romans-sur-Isère (Drôme) se sont rassemblés ce mardi midi devant les grilles de leur établissement. Ils reprochent au rectorat d'avoir sous-évalué les effectifs pour la rentrée prochaine, et d'imposer trop d'heures supplémentaires aux profs.

Ces enseignants romanais redoutent des conditions de travail et d'enseignement dégradées à la rentrée prochaine. Ils estiment que le rectorat a sous-estimé le nombre d'élèves au lycée Triboulet en septembre: ils sont un peu plus de 1000 aujourd'hui, le rectorat miserait sur 930 à la rentrée d'après les manifestants, en deçà de la réalité.

Par ailleurs, les enseignants expliquent que le rectorat rogne peu à peu les postes de professeur. Un enseignant est censé faire 18 heures de cours devant ses élèves, mais on leur demande de plus en plus de faire des heures supplémentaires. Résultat: pendant que certains travaillent plus à un endroit, d'autres doivent aller travailler dans d'autres établissements pour faire leurs 18 heures. Ils se retrouvent à cheval sur 2 ou 3 collèges/lycées. Une situation précaire, inconfortable et nuisible à la qualité de l'enseignement disent-ils. Onze enseignants du lycée Triboulet se retrouveraient dans cette situation à la rentrée prochaine. Par ailleurs, un poste est supprimé, en Anglais.

Les enseignants demandent au rectorat de revoir les moyens accordés au lycée. Ils réclament environ 64 heures de plus en dotation horaire, ce qui correspond à 4 postes en plus. Ils envisagent de mobiliser les élèves et parents d'élèves pour faire avancer leur demande.