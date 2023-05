Des professeurs vont bloquer le campus Périgord en Dordogne pour demander un traitement équitable

Des professeurs du Campus Périgord à Périgueux ont prévu de bloquer l'une des entrées du site ce mardi matin, entre 7h50 et 9h, pour dénoncer la différence de traitement entre les différentes catégories d'enseignants. Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur travail.

"30.000 euros de différence tous les 10 ans"

Depuis la promulgation de la loi de Programmation de la Recherche, le montant des primes a augmenté, mais seulement pour les enseignants chercheurs. Pour les autres professeurs, ce changement est vécu comme une injustice et ils ont le sentiment d'être les oubliés de cette loi et de l'enseignement supérieur.

D'après Antoine Massé, membre du collectif 384 en Dordogne, avec cette revalorisation, les enseignants-chercheurs vont gagner 30.000 euros de plus tous les 10 ans. Le collectif demande à ce que les enseignants du secondaire affectés à l'enseignement supérieur obtiennent la même chose.

40% des heures de cours assurés

Ces professeurs représentent environ 14% des effectifs dans les universités, soit environ 13.000 personnes, mais environ 40% des heures de cours, explique Antoine Massé, enseignant à l'IUT et membre du collectif 384 en référence au nombre d'heures qu'ils dispensent chaque année aux étudiants. Un nombre deux fois plus important que les enseignants chercheurs qui ont, comme leur nom l'indique, 50% de cours et 50% de recherches.

Sur le campus Périgord, ces enseignants sont environ une vingtaine, mais il est difficile d'avoir un chiffre exact. "Nous assurons les cours, mais aussi d'autres tâches comme le recrutement, le suivi Parcoursup [...] on a fait appel à nous dans les années 2000 quand on manquait de professeurs dans les universités et aujourd'hui, on ne dépend plus de l'Éducation Nationale et on sent bien que l'Enseignement supérieur cherche à nous inférioriser".