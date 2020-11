Des profs en grève "sanitaire" dans les écoles, collèges et lycées du Nord-Pas-de-Calais

Plusieurs syndicats enseignants appellent à la grève ce mardi dans toute la France. Ils réclament un renforcement des mesures sanitaires et dénoncent le décalage entre le discours rassurant du gouvernement et la réalité des classes bondées.

Vos enfants n'ont peut-être pas cours ce mardi 10 novembre. Une intersyndicale appelle à la grève dans tous les établissements scolaires de France. Les enseignants estiment que les protocoles sanitaires ne sont pas suffisants. Un professeur des écoles sur cinq devrait suivre ce mouvement selon le syndicat Snuipp-FSU.

Les nouvelles mesures annoncées par le ministre de l'Education nationale jeudi pour permettre aux lycéens de venir en classe en demi-groupe n'ont pas convaincu les enseignants. "Cette mesure n'est pas obligatoire, donc dans certains établissements il y a toujours des classes entières et des cantines bondées. Il y a des disparités qui posent problème", souligne Odile Deverne, professeure de français au lycée Montebello de Lille et représentante du SNES-FSU, invitée mardi matin de France Bleu Nord.

Des demi-groupes au collèges ?

Les enseignants ne comprennent pas pourquoi les collégiens ne sont pas concernés par les demi-groupes, comme au lycée, explique Céline Huet, professeure d'allemand au collège Baudelaire à Roubaix et syndiquée au SNES-FSU : "C'est injuste ! On reste dans des conditions d'enseignement pas du tout satisfaisantes, voire dangereuses, avec des classes de 25 ou 26 élèves dans des salles qui ne permettent pas la distanciation d'un mètre."

Le virus ne s'arrête pas entre la troisième et la seconde !

"Le virus ne s'arrête pas entre la troisième et la seconde !" ironise Odile Deverne. Elle réclame également le recrutement de personnels pour nettoyer les salles, une meilleure aération et un aménagement des programmes scolaires.

La crainte d'une fermeture des établissements scolaires

Les enseignants craignent que les contaminations se multiplient et qu'on en arrive à la fermeture des établissements scolaires, comme lors du premier confinement. "Il y a eu des résultats catastrophiques sur nos élèves, on veut maintenir le contact physique avec eux", insiste Céline Huet.

La fermeture des écoles, c'est également l'inquiétude de Diane, élève en cinquième au collège Carnot de Lille : "Je suis contente d'aller au collège, parce que j'ai pris beaucoup de retard lors du premier confinement, je n'arrivais pas à me concentrer."

Reprendre les cours à distance tétanise aussi les parents comme Yvan et Stéphanie. Leur fille Lucie est scolarisée au collège Rouges Barres de Marcq-en-Baroeul. Ils sont à la Peep, la fédération de parents d'élèves : "C'est une vraie charge de travail, à domicile on fait ce qu'on peut mais on n'a pas la même qualité que l'enseignement à l'école. On ne veut pas revivre les difficultés qu'on a vécues au premier confinement."

