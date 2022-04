Des réfugiés ukrainiens profitent des vacances scolaires pour apprendre le Français à Laval

Pendant les deux semaines de vacances scolaires dans notre zone, des Ukrainiens ont suivi à Laval (Mayenne), un stage de Français. 300 réfugiés sont déjà installés dans le département depuis le début de la guerre. Alors les autorités ont profité des vacances scolaires pour proposer ce dispositif qui permet d'"ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants", explique l'Education nationale dans un communiqué. Des cours de langue qui s'arrêtent avec la reprise de l'école ce lundi 25 avril, puisque l'enseignant Nezar Tamimi, qui a lui aussi fui l'Ukraine, travaille désormais pour l'Education nationale en sillonnant le département tous les jours dans les écoles, les collèges et les lycées pour rencontrer les élèves ukrainiens.

Faciliter l'intégration

"Un cuisinier, une cuisinière, un coiffeur, une coiffeuse, un ou une dentiste", répète Nezar Tamimi, l'enseignant. Face à lui, une quinzaine de réfugiés ukrainiens répètent le vocabulaire français afin d'apprendre la différence entre le masculin et le féminin. "Paul, vous habitez où ?" , questionne le professeur. "J'habite à Laval", lui répond l'intéressé dans un Français très correct. "Et, vous habitez avec qui Paul ?", ajoute l'enseignant ? "J'habite avec ma famille. Elle est mon mari…" explique Paul avant d'être coupé. "Non, elle est ma femme", corrige Nezar Tamimi.

À tour de rôle, les élèves prennent la parole avec plus ou moins de difficultés. "C'est difficile parce que la prononciation est très différente entre le Français et l'Ukrainien, mais je sens que je progresse", raconte le père de famille.

Nezar Tamimi, 53 ans, originaire de Kiev est arrivé en Mayenne fin mars. Aujourd'hui, il donne des cours de français aux autres réfugiés à Laval et intervient aussi dans les établissements scolaires du département de la Mayenne © Radio France - Nina Valette

En seulement deux semaines de cours, les parents présents dans les salles ont déjà fait d'énormes progrès. Ils sont capables de comprendre certaines questions basiques, et de répondre en Français ou en Anglais. Un résultat positif qui pousse Paul à réclamer au représentant de l'Éducation Nationale présent de continuer l'apprentissage. "C'est en cours de réflexion", lui répond Marc Vauléon, secrétaire général de l'inspection académique. Il faut dire que la situation se complique avec la reprise des cours pour les enfants. Nerar Tamimi, recruté par l'Education nationale, ne sera plus aussi disponible.

A l'aide d'images, les élèves apprennent des mots de vocabulaire et la différence entre le féminin et le masculin © Radio France - Nina Valette