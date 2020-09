Des repas à partir d'un euro pour les collégiens du département de l'Hérault

La réussite éducative des collégiens passe nécessairement par une alimentation saine et de qualité. Manger à la cantine, c’est avoir accès à des menus variés et équilibrés sur la semaine, élaborés sous le contrôle de diététiciens, le conseil départemental s'engage à produire des repas avec au moins 40% de produits durables qui préservent l’environnement et la santé, dont 20% de bio.

Le Département tient aussi à favoriser l’accès du plus grand nombre de collégiens au service de restauration de leur établissement avec des repas au juste prix pour toutes les familles

Des repas à un euro pour les familles les plus modestes

Le Département propose un nouveau barème d’aide pour les repas servis dans les cantines aux familles des collégiens héraultais, domiciliées dans le département. Les nouveaux montants de l’aide du Département sont calculés selon le quotient familial Ainsi, le prix des repas pourra s’échelonner de 1€ à 3,80€ selon la situation de la famille, pour un coût de production du repas de 8€.

 quotient familial inférieur ou égal à 100 : 1€ le repas

 quotient familial compris entre 101 et 480 : 2€ le repas

 quotient familial compris entre 481 et 817 : 3.20€ le repas

Simple et rapide, la demande se fait jusqu’au 30 septembre en se connectant sur le site internet de restauration scolaire du département

Baguette de pain, charcuterie, fruits et légumes : grâce à la plateforme Agrilocal, une grande partie de la nourriture proposée aux élèves a été produite à moins de 100km de leur assiette.

Le département s'est aussi lancé dans une lutte active contre le gaspillage

Depuis 2017, une trentaine de collèges du département s’est lancée le défi de réduire le gaspillage alimentaire de 30%. Des enquêtes de satisfaction sont proposées aux collégiens pour connaître leurs avis sur la composition des repas. Pour qu’il y ait moins de pertes, des ateliers de sensibilisation sont également menés auprès des élèves, tels que des ateliers cuisine mis en place pour tester de nouvelles recettes équilibrées, des ateliers sensoriels, des ateliers de sensibilisation au gaspillage avec par exemple la mise en place de « gachimètres » qui récoltent et mesurent le pain jeté.

Les économies réalisées sont ensuite affectées à un achat accru de produits durables : bios, de proximité et labellisés.