Des résultats du bac "confinés" en Drôme Ardèche

Les lycéens qui passaient le bac (sans en passer les épreuves, cette année) sont fixés sur leur sort, depuis ce mardi matin. Ils étaient près de 9.000 candidats en Drôme Ardèche. Beaucoup sont admis, certains passent le rattrapage et très peu n'ont pas décroché leur diplôme. Il faut dire qu'avec deux mois de confinement à cause du coronavirus, l'annulation des épreuves et la prise en compte des seules notes de contrôle continu des premier et second trimestre.... ce baccalauréat 2020 ne sera comme aucun autre.

Pas d'affichage

L'annonce des résultats n'a pas ressemblé non plus aux années précédentes. Beaucoup de lycées ont fait le choix de ne pas afficher les résultats sur leurs grilles pour éviter les regroupements où le respect des distances et des gestes barrières aurait été impossible. C'est donc sur internet que les candidats ont découvert s'ils étaient reçus. ''Frustrant", expliquent quelques élèves de terminale, qui auraient aimer vivre ces moments forts devant leur établissement, avec leurs amis. Certains avaient fait le choix de consulter les résultats à plusieurs pour partager cet instant émouvant.

Le lycée Camille Vernet a fait le choix de ne pas afficher les résultats du bac sur ses grilles. © Radio France - Florence Gotschaux

A Camille Vernet, à Valence, les premiers arrivés au lycée sont les candidats dont la moyenne aux deux premiers trimestres se situait entre 8 et 10. "On savait qu'ils risquaient le rattrapage. On leur a dit de venir pour immédiatement enregistrer les deux matières qu'ils passeraient à l'oral", raconte Frédéric Darnaud, professeur d'histoire au lycée. Certains sont venus pour rien. Les appréciations aux deux premiers trimestres, l'assiduité aux cours en ligne pendant le confinement, l'implication tout au long de l'année, ont joué : le jury, bienveillant, s'en est servi pour donner les quelques dixièmes de points manquants sur la moyenne et éviter le rattrapage à certains candidats.

Les épreuves de rattrapage maintenues

Le rattrapage justement débute ce mercredi pour deux jours. Paradoxe, ces oraux seront les seules épreuves du bac 2020 à se dérouler normalement.