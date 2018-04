Calais, France

Deux écoliers, quatre collégiens et deux lycéens sont coachés par un élève ingénieur. Ils ne se connaissent pas, mais forment rapidement une équipe, autour d’un grand bac en bois, où un parcours est dessiné. Chaque génération fait avancer un robot, raconte Rudy Alba, est professeur de technologie à Aire-sur-la-Lys :

Le robot du collège doit détecter le robot des écoles pour pouvoir commencer son parcours, qui va consister en un suivi de ligne et en des évitements d'obstacles. Et à la fin de ce parcours, le robot du lycée devra détecter le robot du collège pour pouvoir faire sa partie, en récupérant un objet avec une pince. Et donc ces trois programmes doivent s'enchaîner, pour réussir la totalité de l'épreuve.

Avec ce concours de robots, les enseignants espèrent faire naître des vocations pour les métiers techniques et scientifiques, qui ont du mal à recruter. © Radio France - Matthieu Darriet

Et quel que soit leur âge et leur formation, ces jeunes sont absorbés et très motivés par leur mission du jour.

On est en train de faire des codes couleurs pour que le robot avance. On fait ces codes pour qu'il aille dans une seule direction, comme il y a plusieurs lignes, raconte une écolière.

On est en train de coder pour gérer le robot qui va prendre un cylindre, avec des ultrason et des leds. C'est le futur : nous vivons dans un monde où l'informatique est présente partout. Je conseille à tout le monde de s'orienter sur ça, parce qu'on en a besoin, explique un lycéen.

De belles carrières et de bons salaires

Les enseignants soulignent que ces jeunes, même les plus réfractaires s’investissent très vite et réussissent, car cette programmation de robot permet de redonner du sens à ce qu’ils apprennent en classe. En espérant attirer ces jeunes vers les métiers techniques, explique Dominique Durier, directeur-adjoint du Lycée Léonard de Vinci, à Calais :