Des salons étudiants dédiés aux lycéens à Nîmes

Présente sur les différents salons étudiants, l'Université de Nîmes propose également des actions à destination des lycéens : les mercredis de l’Orientation et la Journée Portes Ouvertes en édition digitale. Les élèves de terminale ont jusqu’au 11 mars pour formuler leurs vœux sur Parcoursup.

Les mercredis de l’orientation

UNÎMES initie un nouveau rendez-vous avec les lycéens du département en leur proposant des entretiens personnalisés et sur site chaque semaine pour qu’ils puissent préciser leur projet d'avenir et découvrir les locaux. Se substituant aux semaines d’immersion proposées les années précédentes, ces échanges en présentiel ont pour objectif d’ouvrir la réflexion des élèves sur les perspectives de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle.

La Journée Portes Ouvertes – Samedi 6 mars 2021

Cette édition digitale réinventée est l’occasion pour les futurs bacheliers et leurs familles de découvrir l’ensemble des formations dispensées à l’université de Nîmes. Durant cette journée, les visiteurs pourront échanger avec les enseignants, les étudiants, les associations. Les futurs étudiants pourront également poser toutes leurs questions administratives : Parcoursup et la scolarité, les aménagements prévus pour les situations de handicap, la mobilité internationale, les bourses, etc.

Mercredis de l’orientation : sur rendez-vous ba2ip@unimes.fr 04 66 36 45 96

Journée Portes Ouvertes édition digitale 6 mars 2021– Programme et rendez-vous sur www.unimes.fr