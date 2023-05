"Au début on a peur, parce qu'on ne sait pas" : une découverte des serpents à l'école Marca de Pau

"Maintenant que je sais qu'ils ne sont pas venimeux, ça me fait moins peur", confie Côme, en classe de CM2. Devant les serpents, les enfants rient et s'émerveillent à l'école Marca de Pau. Ce mardi 30 mai, des pompiers de l'équipe animalière sont intervenus pour les sensibiliser sur les reptiles du Béarn. "C'est très impressionnant, la texture est drôle. Maintenant, je veux absolument des serpents", s'exclame un autre enfant.

Guillaume Gardères, responsable de l'équipe animalière, explique : "Le but est de leur apprendre à faire la différence entre les couleuvres et les vipères de façon à ce que ces animaux qui jouent un rôle important dans l'écosystème ne fassent plus peur au grand public."

Avec environ dix appels par jour au centre en raison de serpents dans le département, le pompier espère apprendre aux gens à réagir de la bonne manière. "On se dit que si on part du plus jeune âge, les enfants vont pouvoir former les parents. Et dans l'avenir, les gens auront moins peur des reptiles."

Apprendre à distinguer couleuvres et vipères

Les pompiers de l'équipe animalière ont appris aux enfants à manier des couleuvres. - Yann Moreau

Les enfants se prêtent au jeu volontiers et manient les serpents sans crainte, après avoir appris à reconnaître les différents types selon leur taille, leurs écailles ou leurs yeux.

Yann Moreau, le directeur de l'école Marca, avoue avoir, lui aussi, peur des serpents et se tient prêt à déconstruire ces idées en même temps que sa classe de CM2. "Il faut faire connaissance avec ces animaux que l'on connait très peu." L'intervention qu'il a organisée avec les pompiers s'inscrit dans un cycle en place depuis septembre, qui comprend visite de la caserne et formation aux gestes de premiers secours.