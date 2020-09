Des sourires, de l'émotion, de l'enthousiasme, c'est ça la rentrée scolaire à l'école de Nuillé-sur-Vicoin

Enfin la rentrée ! Les écoliers, collégiens et lycéens mayennais sont retournés en classe ce mardi. Reportage à l'école maternelle et primaire de Nuillé-sur-Vicoin.

Des pleurs, de grands sourires, de l'émotion, de l'enthousiasme, plein de sentiments qui s'entremêlent, c'est ça une rentrée scolaire.

Les enfants et les ados qui retrouvent les copains et copines, des parents parfois anxieux, des enseignants qui ont tout préparé pour que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions. C'est ça la rentrée scolaire et cette année dans un contexte sanitaire inédit lié à la crise de la Covid-19.

